EEUU admite no tener pruebas de que Qasem Soleimani planeaba atacar 4 embajadas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, contradijo este domingo la versión del presidente Donald Trump al afirmar que no ha visto ninguna prueba sobre los planes del general Qassem Soleimani de atacar cuatro embajadas norteamericanas, según el medio norteamericano The New York Times.

“No vi ni una (sola evidencia) respecto a las cuatro embajadas”, aseguró Esper sobre la afirmación de Trump acerca de que el general iraní planeaba ataques contra cuatro sedes diplomáticos de EEUU en Oriente Medio antes de ser asesinado, amenaza que el mandatario tildó de “inminente”.

Sin embargo, Esper coincidió con Trump de que es probable que los iraníes fueran a atacar las embajadas, ya que las sedes diplomáticas son “la muestra más destacada de la presencia estadounidense en un país”.