Desalojan a 200 venezolanos en campamento de Guayaquil

#URGENTE | Señores del @mingobiernoec y @defensoriaec esto sucedió en #Guayaquil. Los Exhorto a que investiguen y atiendan la situación. . Por suerte la familia no se encontraba en la vivienda en el momento de los hechos. Hago un llamado a la colectividad a sumar esfuerzos y combatir la #xenofobia. . A las autoridades correspondientes de Venezuela y Ecuador el llamado es a tomar acciones.