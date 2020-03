Cuba arriba a la cifra de 139 casos confirmados con covid-19

El doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de la República de Cuba, informó que al cierre de este sábado, se confirmaron 20 nuevos casos positivos de covid-19, luego de practicarse más de 200 pruebas de diagnóstico durante la jornada.

La situación del país hasta la fecha es la siguiente, se acumulan 139 casos, que representa 1.34 por 100.000 habitantes. Se han registrado tres defunciones, lo que comporta una letalidad del 2.1 por ciento.

De los casos confirmados este sábado, 13 tienen fuente de infección en el extranjero, cinco con fuente de infección directa con extranjeros, y dos cubanos que estuvieron en el exterior, refiere Telesur.

#ENVIVO | Ministerio de Salud de Cuba : tenemos 12 hospitales adecuados para tratar el #Covid_19 con más de 200 camas y totalmente equipadas



Así mismo tenemos previsto la instalación de 3000 camas más, 300 de ellas para urgencias https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/y6fS36HVdo — teleSUR TV (@teleSURtv) March 29, 2020

Existen cuatro pacientes dados de alta, además, 131 permanecen ingresados actualmente, 124 enfermos están estables, tres en estado crítico y 4 en estado grave.

De los 139 casos confirmados, 114 son cubanos y 25 extranjeros. De los cubanos, 73 tienen como antecedente haber regresado, dentro del período de incubación, de países con presencia de la enfermedad.

Los 41 cubanos que enfermaron en el país, estuvieron en contacto con extranjeros o con cubanos que llegaron del extranjero.

Portal Miranda aseguró que hay reservas de laboratorios adicionales a los tres que ya están vinculados a la actividad, que pueden ponerse en función de la pandemia de ser necesario.

Por otra parte, el ministro informó que las medidas adoptadas en el país han tenido impacto, sobre todo la reducción de personas entrando al país. Este sábado entraron a Cuba solamente 191 personas en nueve operaciones aéreas. Todos los viajeros son residentes permanentes en el país y se encuentran en los centros de aislamiento habilitados.

1.822 personas han entrado al país desde el martes pasado y están en aislamiento. De ellos, 48 ya han tenido síntomas de la enfermedad, confirmados 3 de ellos, lo cual destaca la importancia de la medida.

Los 2.333 extranjeros que permanecen en Cuba están siendo monitorizados en sus lugares de estancia.

Se mantiene el programa de vigilancia intensiva en todo el país, dando seguimiento a todas las enfermedades respiratorias como es habitual todos los años, lo cual permite fortalecer el control también sobre el nuevo coronavirus.

Destacó que la pesquisa activa se mantiene a través del sistema de atención primaria de salud, e hizo un llamado al apoyo de la población a quienes desempeñan esta tarea.

El sistema de salud está centrado en detectar todos los que tienen síntomas y todos los contactos.

Cuba está en fase de desarrollo de una vacuna para combatir todos los coronavirus.#CubaSalvaVidas pic.twitter.com/4XDiclgHWa — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 26, 2020

Este sábado la pesquisa activa llegó a más de seis millones de personas, más de un millón de ellos son adultos mayores, uno de los grupos más vulnerables. 146 personas resultaron sospechosas y fueron aisladas.

Puntualizó que es vital la cooperación del pueblo, que no esconda los síntomas para ser investigados y tratados, y llamó a mantener la unidad popular contra la Covid-19.

Refirió que es vital mantener las medidas orientadas de distanciamiento social o físico, especialmente quedarse en la casa.

Este domingo en Cuba existen 2.317 personas ingresadas bajo investigación, 684 sospechosas y 30.642 vigilados en sus domicilios.

#CubaAnte la Pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 Cuba Prioriza el Programa Materno Infantil con las acciones, vigilancia, atención y seguimiento adecuado. Ninguna embarazada es caso de coronavirus, asegura el Ministro de Salud Pública, Doctor José Ángel Portal Miranda#Cuba pic.twitter.com/VPGGUMAhb5 — Mireya Ojeda (@mojedacabrera) March 29, 2020

Para esta etapa se han creado las capacidades de respuesta hospitalaria y de atención, capacidades que se irán incrementando en la medida de las necesidades.

Cuba tiene 12 instalaciones dedicadas a la Covid-19, con 274 camas de atención al grave con todos los aseguramientos. Esto da respuesta a los casos que se tienen hoy, dijo Portal.

Están previstos otros cinco hospitales con más de 2.000 camas, más de 300 de ellas de terapia intensiva, para sumarse a los hoy existentes.

En caso de necesitarlo se crearían 3000 camas adicionales y se llegaría a 700 camas de terapia intensiva. Todo ello solo para la atención al nuevo coronavirus.

Afirmó que Cuba no está aún en la etapa epidémica, prevista en el plan de enfrentamiento nacional. No obstante, no se descarta un incremento en el número de casos en los próximos días, pero esto se va a registrar entre el personal que ya está aislado por ser sospechoso.

Portal llamó a la solidaridad como mejor arma para combatir esta pandemia.