Correa no descarta postularse como candidato presidencial de Ecuador

El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, no descarta la posibilidad de postularse como candidato presidencial de Ecuador, con el objetivo de reconstruir Ecuador e impulsar su desarrollo socioeconómico.

“Nosotros (gestión durante su gobierno) dejamos la economía creciendo, en 2017, un 2.4%; en 2018, ya con el Gobierno de Lenín Moreno, un 1.4%; en 2019 vamos a decrecer, subió el desempleo, la inseguridad, la pobreza y se vendió al Fondo Monetario Internacional (FMI)”, destacó Correa en una entrevista exclusiva con el El País de España.

Aseveró que toda esa situación de desaceleración económica es producto de una crisis inducida, porque no era necesario acogerse a un programa del FMI.

“Entonces, por decreto, liberó (presidente Lenín Moreno) el precio de los combustibles y eso reventó a la gente y salieron a las calles en protesta. Esas protestas no se han visto en la historia contemporánea del país, ni tampoco la represión que hubo. Eso no se había visto ni en dictadura militar”, enfatizó el también líder de la Revolución Ciudadana.

A su juicio, la situación que actualmente está atravesando Ecuador fue un acumulado después de un año y medio de destrucción.

“Lastimosamente, en la mentalidad latinoamericana, no solo en la ecuatoriana y eso no lo entienden ustedes en Europa, el concepto de democracia no es que se vota por un proyecto político, sino que se le confía al elegido para que haga algo bueno. Él (Lenín Moreno) lo tiró a la basura, nos traicionó, repartió todo el país entre todos nuestros adversarios, enemigos, porque nos consideran sus enemigos de clase”, sostuvo.

Resaltó que el principal desafío que tiene Ecuador es superar la pobreza como el que tienen todas las naciones de Latinoamérica.

“Ese es el problema en el debate político ecuatoriano y latinoamericano, no tenemos noción de largo plazo, discutimos la próxima elección. Ganarte hoy así tú me ganes mañana y es como un vicio y el país sigue inmovilizado. También se necesita crecimiento, pero solo con una mejor distribución. Entonces, es más fácil una coalición política para defender el estatus quo que una para cambiarla”, dijo Correa.

Al ser consultado sobre la posibilidad de recurrir a una formula similar a la de Alberto Fernández, quien acaba de ser elegido presidente de Argentina, con Cristina Fernández de vicepresidenta, aseguró que si lo tiene planteado.

“Sí, yo quería retirarme de la política, pero tendré que estar presente donde sea más necesario para evitar la destrucción total del país y para protegerme. Mi canciller (Roberto Patiño) está asilado aquí en México porque sacaron una orden de prisión ¡por un discurso! Si eso lo hubiera hecho un gobierno de izquierda, el periódico El País lo hubiera sacado cada semana en sus titulares y hubiera dado la vuelta al mundo, pero como es un gobierno de derecha no pasa nada”, expresó.

Indicó que Ecuador es el país que más lejos ha ido en la desinstitucionalización, más que Argentina, más que Brasil. “Pero como es un país pequeño y es contra Correa no pasa nada. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ganando las elecciones y si para eso es necesaria mi presencia, ahí estaremos”, aseveró.

