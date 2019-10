Claudia López es la primera alcaldesa de Bogotá elegida en las urnas

La exsenadora Claudia López, del partido Alianza Verde, resultó ser electa alcaldesa de Bogotá este domingo 27 de octubre.

Con más del 95 % de las mesas escrutadas, López obtuvo 1.054.817 votos, que equivalen a 35,26 %, mientras que su más fuerte opositor, Carlos Fernando Galán, se llevó 972.764 votos (32,51 %).

En su cuenta de la red social Twitter, López agradeció el voto de los bogotanos: ”

¡Por 1ra. vez en la historia, Ganamos la Alcaldía Mayor de Bogotá!”, dijo.

¡GRACIAS BOGOTÁ!



¡Gracias a las niñas, los jóvenes, las mujeres y las familias hechas a pulso como la mía!



¡Demostramos que cuando escogemos lo que nos une no sólo ganamos sino que cambiamos la historia!



¡Por 1ra. vez en la historia, Ganamos la Alcaldía Mayor de Bogotá!🌻💜 pic.twitter.com/JPtwS0RUos — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 27, 2019

López es la primera alcaldesa de Bogotá elegida por voto popular. “Hoy es el día de las niñas, de los jóvenes, de las mujeres, de las familias hechas a pulso como la mía, hoy es el día. Solo hoy podemos ser mayoría, podemos escoger lo que nos une y ganar”, señaló López cuando emitió su voto en un colegio instalado en el barrio bogotano de Chapinero.

La reacción del ex candidato presidencial Gustavo Petro no se hizo esperar: “En Bogotá gana Claudia Lopez. No nos representa. El movimiento Colombia Humana será independiente a su gobierno”.