Argentinos marcharon este jueves en rechazo al FMI

Cientos de argentinos marcharon este jueves en rechazo a la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que se han aplicado fuertes políticas neoliberales que ha afectado la calidad de vida de los ciudadanos en el país suramericano.

“Cada vez somos más la gente que está en la calles, que se moviliza, porque no hay trabajo y cada vez hay más hambre acá en Argentina. Decimos que la plata no se la tienen que pagar al FMI, la deuda que la paguen los bancos y los capitalistas y no el pueblo trabajador”, expresó una de las manifestantes a la agencia de noticias AFP y que fue replicado por la agencia AVN.

Por otra parte, otro de los manifestantes, solicitaron un proceso de investigación para conocer la legitimidad de la deuda con el FMI, con la que Argentina firmó en 2018 un acuerdo stand by por el monto de 57.000 millones de dólares.

Hasta los momentos –refiere el despacho de AFP– el organismo financiero ha desembolsado 44.000 millones de dólares a la Argentina, no obstante, el desembolso de 5.400 millones que esta previsto para septiembre fue suspendido hasta después de los comicios generales del 27 de octubre, que le dieron la victoria a la dupla del Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Fernández) con un poco más del 48%.

Más temprano, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, advirtió al presidente electo de pagar los compromisos que tiene Argentina con el FMI, a pesar de que – tras su elección- Fernández manifestó su disposición de cumplir con sus compromisos con el organismo financiero.

“Argentina tiene un compromiso con el FMI. Nuestra expectativa es que este gobierno cumpla con ese compromiso y si solicita cambios, como cualquier otro país, el FMI considerará su solicitud como parte de su plan económico”, expresó Mnuchin en una entrevista a la agencia Reuters, citado por el medio argentino Todo Noticia.

Las medidas de Macri, apoyadas por el FMI, generaron una alta tasa de inflación – que prevé finalizar el año con más del 50% – aumento de la pobreza, que se ubica en más de 35% y un desempleo de 10,6%.