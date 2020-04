Apoyo de China a Venezuela disgusta a Trump

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según un reporte de Hispantv, expresó este viernes «su malestar por un acuerdo entre China y Venezuela para ampliar cooperaciones en la lucha contra la pandemia del covid-19.

En efecto, el mandatario estadounidense comentó, de acuerdo a la agencia, que: «No estaríamos contentos si eso se ha producido. No he hablado con el presidente de China sobre Venezuela, sobre ese aspecto de Venezuela, pero si eso ha ocurrido no estaré contento. No estaré contento».

En esa misma jornada de este viernes, los presidentes Xi Jinping, y Nicolás Maduro, manifestaron que trabajarán de manera conjunta en las próximas semanas para combatir el nuevo coronavirus, conocido como covid-19.

Cuando al jefe de la Casa Blanca le consultaron «si el aludido acuerdo entre Pekín y Caracas se extiende a otros aspectos económicos», Trump expresó su malestar.

«Estoy preocupado por todo. Me preocupa todo, por eso no duermo mucho. Yo me preocupo por todo, pero no estaría feliz con eso», dijo.

Horas antes, la Cancillería venezolana comunicó que Xi había expresado a Maduro en conversación telefónica que su país seguía de cerca la evolución de la pandemia del covid-19 en el sureño país y en ese sentido, «seguirá apoyando al país bolivariano en la defensa de su soberanía».

En contraste, Estados Unidos continúa sus sanciones unilaterales contra países independientes como es el caso de Venezuela en medio del coronavirus y una ola de críticas, la nación China está contribuyendo con otros Estados para limitar el contagio, reseñó AVN.

Aclaró la agencia que si bien «las consecuencias negativas de las medidas coercitivas de Washington en Venezuela no resultan ninguna novedad, la cuestión ha hecho que los defensores de los derechos humanos hagan sonar todas las alarmas ante la crisis desatada por el letal virus».

Por su lado, Venezuela denunció que las sanciones unilaterales de EEUU le impiden adquirir medicamentos e insumos para hacer frente a la pandemia del covid-19.

Es de recordar que en febrero pasado, el Gobierno de la Revolución Bolivariana de Venezuela, al reprochar a Washington por ejercer «terrorismo económico», lo denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las medidas coercitivas y crímenes de lesa humanidad «que perpetra contra la nación venezolana» / Fuente AVN.