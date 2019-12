Stefan: “Me gusta contar mi historia”

Stefan no tiene el tipo de cantante urbano ni de fusión musical. Su cabello rubio, ojos claros y porte nórdico contrastan con el dejo maracucho con el que combinan sus palabras al expresarse.

Nació en Alemania, pero a los ocho años se vino al país, porque su mamá zuliana convenció al padre germánico de que venirse a vivir para acá era la mejor opción. Él solo tenía ocho años y le tocó enfrentarse a un colegio lleno de niños que hablaban en español, un idioma que si bien le había escuchado a su madre, no entendía.

A los 15 años se inició en el mundo de la música y, desde el principio, contó con el apoyo de sus padres. En Maracaibo tuvo el espaldarazo de los hermanos Luigi y Santiago Castillo, del dúo SanLuis, quienes le dieron sus primeras oportunidades tanto en vivo como en estudio y, luego, el empujoncito que lo llevaría a dedicarse de lleno.

Los cantantes noveles normalmente empiezan poco a poco, sin embargo usted empezó junto a dos de los músicos más exitosos de los últimos años.

Inicié mi carrera sin pensar que, realmente, había comenzado, porque empecé haciendo cosas con ellos, más como un hobbie para expresar missentimientos, que como para que se convirtiera en mi profesión. Fue ahí cuando Luigi convenció a mi mamá.Surgieron cosas muy bonitas y empecé.

Normalmente los padres esperan que sus hijos estudien en la universidad. ¿Qué fue distinto en su caso?

Es cierto. Los padres me decían que estudiara porque mi promedio era de 19. Intenté estudiar Derecho y Comunicación social, pero en la universidad no me dieron la facilidad de hacer las dos cosas. Por supuesto que quiero seguir estudiando.

¿Cuál fue el detonante para que se dedicara a la música, más allá del sueño infantil?

Conocí a varios productores, como Juan Miguel y empecé aestrenar temas de canciones que el público puede conocer. Ahora estoy presentando Si te vas, que escribí con él.

¿Cómo se enfrenta a las composiciones?

Cuando esribo trato de mantener mis ideas, aunque escucho sugerencias. Pero, me gustaque las canciones no cuenten otras historias, sino la mia. Me gusta relatar la mía.

Cuando no podía comunicarse con la gente en Venezuela, ¿se sintió frustrado?

Afortunadamente, el público me ha ayudado. En el colegio me hacían bullying y La música fue un escape, al igual que la pintura. Siempre estuve cantando, en las corales de los colegios. Me di cuenta que pintar, cantar y escribir era lo mío.

De cara al 2020, ¿cómo se prepara para enfrentar a la competencia tanto aquí como afuera?

Voy a lanzar mi disco, en el que estará un tema en alemán. Lo bueno es que yo soy un catire que se ha tropicalizado.

En vivo

A pesar de que tiene casi una década que comenzó profesionalmente, no fue sino hasta esta semana que se presentó en vivo para los medios.

Además de su actual promocional, que hizo junto a Juan Miguel, Stefan se presentó con Thomaz, Gales y Omar Kooze en un showcase en el que ofreció una selección de sus temas.

El joven también relató anécdotas que vivió junto a José Andrés Padrón, el animador de Súper Sábado Sensacional, con quien creció cantando en fiestas familiares en Maracaibo. Ahora, ambos hacen carrera en Caracas.