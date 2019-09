Miranda Black ofrece un concepto musical

Tiene pinta de candidata a concurso de belleza, incluso hay quien la compara con Astrid Carolina Herrera. Pero a Bárbara del Pino Fernández quiere que el mundo la conozca como cantante y como Miranda Black, la artista. Los concursos de belleza se los dejó a su hermana mayor, quien es la reina saliente del Miss Grand Venezuela.



Por eso se rodeó de los productores Gabo y Daniel Crazy Town Music y Zak Roye para que le dieran forma a su primer tema promocional, Laberinto.



Sobre este sencillo, la valenciana dijo que no se dedicó únicamente a hacer una canción, “sino un concepto. Me cambié el look y el nombre para causar impacto. Aunque Bárbara es un nombre fuerte, que llama la atención, consideré que era mejor buscar algo fuerte, que cuando se escuchara dejara una estela. Y el negro (tanto en el “apellido” como en su vestimenta) tiene que ver con ese aire más rockero que busco”.



La joven intérprete heredó la vena musical de su padre, quien como percusionista ha tocado en las principales orquestas del país. “Con ese antecedente, buscaba ofrecerle al público un producto fresco, la fusión de algo que no estuviera sonando en el mercado y que no se oyera únicamente como reguetón”, comentó.



El rhythm and blues fue el primer estilo musical del que tuvo influencias. “Comencé cantando temas de este género y, poco a poco, le fui incluyendo elementos que podían ser diferentes. Hasta llegar a Laberinto, el cual afortunadamente ha tenido tan buena recepción en el público que, debo confesar, me ha sorprendido”.



Un tema a dúo con Gustavo Elís, para el disco de él, y su primera gira de conciertos están entre sus planes. Asimismo, Miranda espera por el estreno de la serie juvenil Intriga tras cámaras, en la que debuta como actriz, “pero sin dejar la música. No le temo a experimentar, a hacer cosas nuevas pero no me veo en otra cosa que no sea cantando”.