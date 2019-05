Karol G grabará canción oficial de la Copa América Brasil 2019

View this post on Instagram

VEM COM O GIGANTE E A KAROL G EM MAIS ESTE HINO! ⚽️ . #Repost @hugogloss ・・・ Vem hit por aí! A cantora Karol G chegou hoje (28) ao Brasil para gravar com Léo Santana, no Rio de Janeiro, o clipe da música “Vibra Continente”, que será tema da @copaamerica. No clique, os lindos estão ao lado do mascote Zizico! Dessa mistura de sensualidade latina com o swing do "gigante" só pode sair coisa boa, né?! (Foto: @possatophotography) #VibraOContinente #CONMEBOLCopaAmerica #karolg #leosantana #hit #músicaéuniversal