Horóscopo del día

Hablan los Astros

Nancy Salcedo Deiviz (parapsicóloga – psíquica – mentalista) www.nancysalcedodeiviz.com / cogollitoderosa@hotmail.com / (0212) 542-0468

28 de Julio. Signo: Leo La constelación “Leo” nace con la leyenda que cuenta que el “León Nemeo” logra herir a Hércules. Sin embargo, los Leo debido a la pasión, fuerza y el compromiso que ponen en lo que hacen, deben cuidar mucho su corazón y la columna vertebral que son sus puntos físicos más débiles. Se sienten conductores y muy paternalistas. w Santo del día: “San Víctor”

Aries 21 MARZO / 20 ABRIL : Contará con una fuerza interior extraordinaria y especial, y estará lleno de optimismo y entusiasmo, esto será muy fructífero. Poco a poco tomará el control de las situaciones y buscara un cambio laboral que estimule más su creatividad. Organice mejor su tiempo. No preste dinero ahora. Color: azul Número sortario: 705

Tauro 21 ABRIL / 20 MAYO: Contará con un encanto natural que le abrirá las puertas. Habrá novedades muy importantes y positivas. Laboralmente conseguirá nuevas ventajas. Tendrá mucha suerte para tener amigos y contar incondicionalmente con ellos. Su salud aumentará con una fuerza renovadora. Color: bronce Número sortario: 712 Géminis 21 MAYO / 20 JUNIO: Trace sus nuevas metas. Tendrá una nueva etapa de crecimiento en la que se abrirán más horizontes de triunfo, y dónde tomará decisiones importantes. Con su pareja disfrutará y tendrá una relación seria y duradera. Después de vacaciones hágase un chequeo visual. Color: rosado Número sortario: 764

Cáncer 21 JUNIO / 22 JULIO: Habrá pocas cosas que le impidan avanzar profesionalmente. Poseerá mucha energía. Busque nuevas alternativas y, evite la ansiedad y las preocupaciones por asuntos que no tienen solución. Salga con sus amistades, haga ejercicios de energía positiva y de relajación. Color: amarillo Número sortario: 486

Leo 23 JULIO / 23 AGOSTO: Enfrentara un nuevo reto profesional. Si tiene que viajar por trabajo será positivo. Gozará de una intuición increíble, y reconocerá los puntos positivos. Canalice sus nervios y olvide las cosas negativas. Tómeselo con paciencia. El ejercicio físico será una herramienta perfecta. Color: naranja Número sortario: 396

Virgo 24 AGOSTO / 23 SEPT: No tema a los cambios profundos que están por venir. Un problema relacionado con vivienda se resolverá. Corrija su forma de pensar. No sea impulsivo sino práctico, y no se busque problemas. Replantéese la manera de prosperar de generar ingresos y de reinvertirlos. Color: verde Número sortario: 82

Libra 24 SEPT / 23 OCTUBRE: Acepte la guía y el consejo, de alguien instruido, inteligente, destacado en lo profesional, leal y confiable que está a su lado y tomará decisiones certeras. Es el momento de alcanzar lo que ambiciona, la riqueza y la tranquilidad espiritual. Hará viajes al aire libre de disfrute. Color: lavanda Número sortario: 294

Escorpio 24 OCTUBRE / 22 NOV: Los viajes y el estudio ampliarán sus horizontes. Tiene que mejorar, así que deje de poner excusas y empiece a esforzarse. Habrá pocas cosas que le impidan avanzar. Aparte las discusiones sin sentido con su pareja. No le servirá utilizar sus celos y su terquedad. Color: blanco Número sortario: 317

Sagitario 23 NOV / 23 DIC: Es un buen momento para que junto con una asociación obtenga lo que tanto ha deseado. El éxito va de su lado. Atienda a los trámites con documentos, sino está seguro, asesórese. Vigile más su salud. Evite alterarse con su pareja. Color: magenta Número sortario: 124

Capricornio 24 DIC / 20 ENE: Todo marchará lento, pero cuídese de no meterse en el mundo espiritual sin conocerlo. Este fin de semana le apetecerá mucho salir con sus amigos. Vigile mucho cómo muestra su imagen a los demás. Ocúpese más de su aspecto físico, de sus modales y de sus conversaciones. Color: violeta Número sortario: 359

Acuario 21 ENERO / 20 FEB: Es momento de que realice algunos cursos de crecimiento profesional que le permitan abrirse paso. Le propondrán realizar un viaje. La fortuna no está sólo en lo material, sino en las personas que le quieren, así que valórelas y comparta con aquellos que le demuestran lealtad y respeto. Color: limón Número sortario: 602

Piscis 21 FEBRERO / 20 MARZO: A pesar de los difíciles momentos, su perseverancia lograra el triunfo profesional. Se concretaran sus proyectos. Tiene una protección espiritual muy importante, así que lleve las cosas con paciencia y sabiduría. Revise bien su vehículo antes de viajar. Invitación de alguien especial a cenar. Color: gris Número sortario: 175

“Aparte los miedos y adelante”