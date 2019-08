Déborah Briceño: Soy un sancocho musical

Reconocida como una de las voces más potentes y versátiles de la escena musical actual, Déborah Briceño es pieza clave de montajes musicales de alto nivel, donde lo popular y lo académico van de la mano. La artista forma parte, junto a la Orquesta Sinfónica Venezuela y Euforia Rock, del espectáculo Metallica Sinfónico, que cierra hoy sus presentaciones, a las 4 pm, en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

-¿Cómo quieres ser reconocida por el público?

-Mi nombre artístico no es algo que haya pensado mucho. Suelo usar mi nombre completo, porque vengo de un medio clásico y se utilizaba para los programas. El Debbie es lo más cercano a mis amigos, pero tiene nada que ver con lo artístico, no sé que podría venir en el futuro.

-Cuéntanos de tus inicios en la música.

-Fue a partir de los 5 años. Mi primera audición fue en el núcleo Los Teques del Sistema Nacional de Orquestas. Me formé con el maestro Gregory Carreño, entre otros. Toqué fagot y violonchelo. A los 14 años me escuchó la maestra de canto Margot Parés Reyna, quien me introduce en el mundo del canto lírico como solista, más allá del canto coral con el que me inicié en los Niños Cantores de Los Teques, dirigidos por Lourdes Sánchez. Comencé a hacer ópera e integré la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar y luego de eso incursioné en la música popular, en la Orquesta de Rock Sinfónico y comencé una carrera que no habría podido afrontar sin esas enseñanzas escénicas y técnicas.

-¿Musicalmente quién es Déborah?

-Déborah tiene una especie de sancocho en cuanto a los gustos musicales, tanto para escucharlos como para interpretarlos, pero dentro de los principales están la música clásica, el rock, el pop. La música popular venezolana y latinoamericana me parecen maravillosas. También tengo una pasión por la música tradicional de los países nórdicos, pero siempre estoy abierta a conocer cosas nuevas.

-¿Tu actual look se debe a los conciertos rockeros?



-Hace poco alguien me comentó que yo me mimetizo mucho con el repertorio que voy a interpretar. Siempre he considerado que no soy una imitadora de ninguna artista, simplemente respetando los parámetros de esos artistas, trato de llevar mi propio estilo, pero soy muy rockera y espero morir así.

-¿Cuáles son tus referencias como vocalista?



-Tengo unos años haciendo el tributo a Adele y también a La Reyna del Soul. Son repertorios más hacia el blues, el soul, que me han ayudado a desarrollar una faceta artística que se está gestando dentro de mí. Tengo referentes de distintos géneros, en lo clásico a Diana Damrau, en metal Angela Gossow, de Arch Enemy; y Karen Carpenter, a quien considero una de las más grandes voces y una baterista increíble. Por el lado hispano Selena y Rocío Dúrcal.

-¿Cómo se dio la conexión con Notas en Red?



-El maestro Valdemar Rodríguez me invitó a formar parte de un grupo profesional, similar al de El Sistema, desarrollando distintos repertorios. Con mucho placer volví a interpretar los temas de Queen y ahora este Metallica para mí es una experiencia maravillosa y una gran prueba de hacer música hecha por hombres.

-¿Consideras que estás rompiendo esquemas?



-Con estos conciertos sí, con respecto a la predisposición del público hacia el repertorio. Metallica es una banda muy admirada y para mí es un sueño hecho realidad poder llevar a cabo este tributo sinfónico de la manera más respetuosa, conservando la tradición de la banda, pero con un toque personal.

-¿Cómo está el corazón?



-Feliz. Tengo un compañero maravilloso, un complemento, el baterista Diego Cabrujas, quien también va a estar en este evento. Encontré en él un apoyo incondicional y además me impulsa a ser mejor y a crecer, a seguir trabajando en el mejor proyecto que somos nosotros como personas.



La cantante, quien se confiesa alegre, amante de las mascotas y adicta al café, espera que Metallica se extienda y entretanto sigue con su tributo a Adele y preparando nuevo material como cantautora.