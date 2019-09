Alex Bruz va a la conquista de Argentina

La proyección internacional de Alex Bruz es cada vez más fuerte y notoria. Italia, España, México y ahora Argentina han sido testigos del gran talento como tatuador que tiene el venezolano.

Realismo es la rama que el artista del tatuaje desempeña con tanto éxito, y es justamente esto lo que ha hecho que sea catalogado como el mejor de Venezuela en la actualidad. Ahora, Bruz se prepara para llevar su arte a Argentina, donde estará los días 6, 7 y 8 de septiembre en la Convención de tatuajes La Plata. “Pienso hacer par de piezas en realismo y poder competir. Dejar mi huella acá con esta visita”, cuenta.

Esta visita al Sur de Latinoamérica se debe a una invitación hecho por el también venezolano Jean Maurez a su estudio en Buenos Aires. “Ya estoy full en la agenda. La idea es dejar parte de mi nombre acá y puedan disfrutar y admirar el arte que les traje”, comenta Bruz. En cuanto a las expectativas que le genera participar en dicha expo tattoo agrega: “Son muy grandes y buenas. Haré una pieza que estoy convencido que todos dirán: ‘¡Que brutal!’”, asegura.

La proyección internacional de Bruz es cada vez más fuerte. En noviembre estará en Rumania demostrando por qué es el mejor tatuador de Venezuela, y él sigue planeando conquistar el gusto de todos alrededor del mundo: “Quiero seguir creciendo siempre, no tengo límites. Quiero seguir conociendo más países y en cada uno dejar un pedacito de mi nombre”, asevera Alex.

Sin embargo, esto no quiere decir que quiera irse de nuestro país. “Por los momentos no he tenido en mente montar otro estudio fuera. Sigo firme en mi Venezuela como punto de eje”, afirma.

Para seguir cada paso del trabajo de Alex Bruz no dejen de seguirlo en sus redes sociales como @Alexbruz y @elitetattoostudio.