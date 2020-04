Volvamos al Campo | Espinaca

Hace muchos años, cuando era chamo, todas las tardes mi abuela me ponía a ver una comiquita llamada Popeye El Marino, donde el protagonista, para volverse poderoso, consumía espinacas. En aquel tiempo pensaba que realmente las espinacas nos daban superpoderes, hasta el punto de levantar un barco con una sola mano. Ya después de grande me doy cuenta de que, aunque no me generan todo eso que pensaba de niño, sí me protegen de ciertas enfermedades y proporcionan al organismo las defensas necesarias en contra de varias enfermedades.

Por ejemplo, muchas personas anémicas, todas las mañanas, se toman un vaso de jugo de espinacas para fortalecerse. Es la medicina natural por excelencia para hacerle frente a la anemia. Incluso también es recomendable para las mujeres en estado de gestación, pues contiene una alta cantidad de ácido fólico, por lo que resulta ideal su consumo.

Este alimento contiene, desde vitamina A hasta calcio, azufre, clorofila y fibra. Por todas estas razones, la espinaca es una planta que, de sacársele el provecho necesario y conociendo sus propiedades nutritivas, pudiese servir para dejar de depender de una cantidad innumerable de fármacos que, aunque te alivian o curan la enfermedad, te hacen sufrir de otras. Lo natural, en cambio, no. ¡A consumir espinaca!