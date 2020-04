Vigilar síntomas del Covid-19 puede ser más eficaz que despistaje

En los últimos días, y mientras la comunidad científica sigue observando cómo evoluciona la pandemia por Covid-19, se han advertido varios cambios en el “comportamiento” del virus y en la detección de los casos positivos, así como en el tratamiento de los pacientes, en los que se ha incluido de forma exitosa el uso de esteroides para tratar los cuadros respiratorios ocasionados por el virus.

El médico Andrés Orsoni, neumólogo y especialista en Medicina Crítica del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), de Caracas, explica que la prueba despistaje debe complementarse con un estricto examen médico en busca de los síntomas, porque se ha observado que los test en pacientes -jóvenes, sobre todo- arrojan resultados errados, porque la carga viral es “muy pequeña” en ellos para ser detectada por el test de coronavirus.

Ante una sospecha razonable de que alguien puede ser portador de la enfermedad como, por ejemplo, quienes están llegando al país procedentes de Perú, Ecuador o Colombia, tiene que estar en un área de contención y en cuarentena, aunque sean asintomáticos. Se les debe realizar la prueba y además vigilar cuidadosamente la sintomatología, porque hay casos en que las personas son positivas al coronavirus pero el test no da el resultado correcto”, indica Orsoni.



Síntomas del COVID-19

La médico infectóloga Yoxsivel Limas, especialista del GMSP, asegura que la prueba de despistaje tiene 60% de efectividad, por lo que el examen médico-paciente y la vigilancia epidemiológica se hacen indispensables, así como el aislamiento.

En la pesquisa se tienen en cuenta la presencia de estos síntomas: fiebre, tos, fatiga,dolor de cabeza, diarrea, cansancio, dificultad para respirar y dolor de garganta.

Limas concuerda que los venezolanos que están regresando de otros países del continente deben estar cuarentena, aunque se les haga la prueba.

Tratamiento de los casos de Covid 19

De acuerdo con la experiencia médica que se ha ido adquiriendo durante la pandemia, sobre todo en España, el doctor Orsoni señala que además de los medicamentos que ya han sido ampliamente mencionados para el tratamiento por coronavirus –hidroxicloroquina y azitromicina– en los casos leves – también se ha comprobado que la utilización de esteroides y cortico esteroides de forma temprana, contribuyen a tratar a pacientes con inflamación pulmonar grave y distrés respiratorio.

En los casos que no se agravan, el virus puede causar una laringitis inicialmente, antes de pasar a los pulmones y ocasionar una neumonía leve. “Hay casos en los que solo se presentan síntomas leves y en otros se desarrollan proceso de afectación severa en los pulmones, unas neumonías severas y muy severas que pueden requerir sistemas de ventilación mecánica, monitores hemodinámicos, de saturación de oxígeno, los electro-cardiovasculares y de presión, bombas de infusión, que tenemos en el GMSP”, indica Orsoni.

El neumólogo explica que también se han producido fallecimientos por complicaciones cardiovasculares que surgen en el paciente a la par de los problemas respiratorios –que no entran en la categoría de neumonía– . “Cada vez hay nuevos hallazgos sobre el virus y su tratamiento.

En Italia, por ejemplo, han visto estas afecciones cardiacas por las autopsias realizadas en los últimos días y se ha descubierto que esas manchas en los pulmones, que se presumían que eran neumonías, pues no lo son en todos los casos”, agregó.

Dudas comunes sobre el coronavirus

La infectóloga aclara algunas informaciones que circulan por mensajes y redes sociales:

-No hay ningún estudio científico que avale el uso del tapabocas de telas, por lo que no es efectivo para evitar la propagación del Covid-19

-La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha determinado –aún- que el virus permanezca en el aire.

-Recibir sol para que el cuerpo produzca vitamina D ayuda al sistema inmunológico, pero no es una forma de prevenir el Covid-19 ni ningún tipo de enfermedad ocasionada por virus o bacteria.

-La temperatura climática no afecta al coronavirus. No retrasa o evita su propagación.