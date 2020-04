Vecinos dan ayuda a trabajadores domésticos

Cuando en Venezuela el pasado 17 de marzo inició la cuarentena social para contener la propagación del Covid-19 en el país, las personas que no forman parte del sector laboral exceptuado comenzaron a idear estrategias para continuar produciendo en medio de la pandemia.

En este grupo, entran los trabajadores del hogar, quienes prestan sus servicios a familias o personas determinadas en áreas como la jardinería, lavandería, limpieza, transporte privado, cocina, cuidado de menores de edad, enfermería y otros servicios acordados.

Aunque no tienen cómo movilizarse, la solidaridad vecinal se expresa con las acciones de la comunidad en favor y protección de la familia de Bernarda Orjuela, quien es madre de tres hijos menores de edad y a no puede dejar solos para ir a trabajar.

“Mis niños nunca han sido impedimento para salir a trabajar, hasta ahora, que no hay clases y no tengo con quien dejarlos por eso, decidí no ir más a la casa de familia donde trabajaba en Altamira, no tengo cómo movilizarme y ellos tampoco me han llamado, así que asumo que ya soy desempleada”, narró.

Como un valor agregado del venezolano, señala: “Mis vecinos me colaboran y el Clap -Comité Local de Abastecimiento y Producción- ha llegado a tiempo y por ahora estoy exonerada de pagar cualquier beneficio de alimentación, gracias a mi comunidad que se ha solidarizado con mi caso”, afirmó.

Activos. Luis Torres es un enfermero de casa desde hace cinco años, que ofrece sus servicios y conocimientos en cuidado especial a personas con cualquier tipo de discapacidad física o deterioro de salud por enfermedades degenerativas. Actualmente tiene dos empleos de medio tiempo cada uno donde cuida de una persona discapacitada para caminar y en el otro, un paciente diabético e hipertenso, ambos en Los Teques (Mir).

“Yo vivo en Los Valles del Tuy, y aunque no se me dificulta el traslado, ni me han puesto un ultimátum en mis empleos, si tengo el deber de elegir con cual quedarme y recortar de mi presupuesto una de las dos entradas, porque por ser personas enfermas, no puedo exponerlos al virus, por eso me han propuesto en ambos trabajos, quedarme hasta que esto pase”, señaló Torres.

Esta disyuntiva representa un estrés para quien depende de un pago diario como Luis, a quien le cancelan por día trabajado. “Estar así, me ha permitido aportar a mi familia pero me impedido ahorrar, por lo que prácticamente la comida que es lo más importante durante cuarentena, es una cuestión del día a día”.

Otro caso, es el de aquellos que gozaban de vacaciones, justo cuando se decretó la cuarentena en el país, y si bien la LOTTT precisa que “las vacaciones que se interrumpan por hechos no imputables al trabajador o a la trabajadora, se reactivarán al cesar esas circunstancias”, muchos en este caso tienen dudas.

“El 20 de marzo me tocaba reintegrarme a mis labores en la casa de familia donde he estado trabajando desde hace dos años, eso es en Cumbres de Curumo, pero no he logrado comunicarme con mis jefes y no sé cuándo me toque reincorporarme y con esta cuarentena no puedo salir a ningún lado”, indicó Indira Villanueva, quien para solventar cuida de los hijos de quienes por su sector pueden ir a trabajar, y le retribuyen con alimentos y uno que otro pago en efectivo.

Inamovilidad laboral

En Venezuela el artículo 86 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras da garantía de permanencia laboral, además el presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó el pasado 22 de marzo la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2020 por la contingencia del coronavirus covid-19.

“Cuente la clase trabajadora con este decreto de protección y estabilidad. No vamos a permitir ningún tipo de atropellos y de despidos de algunas empresas”, expresó el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami durante las explicaciones de las medidas que se aplican para paliar las crisis, entre las que también se incluye un Plan Especial de pago de nóminas a través del Sistema Patria por seis meses, desde marzo hasta agosto.