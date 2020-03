Uso del tapabocas se masifica en el Metro

Mascarillas profesionales o hechas en casa, pañuelos, bolsas plásticas, franelas, así como pedazos de tela eran algunos de los implementos que comenzaron ayer a utilizar para cubrir la boca y nariz la mayoría de los usuarios del Metro, donde se decretó el uso obligatorio de tapabocas para prevenir la propagación del coronavirus.

“Se le recuerda a nuestros usuarios que el uso del tapaboca el sistema Metro de Caracas es obligatorio”, se escuchaba en las estaciones que se mostraban poco concurridas. Ante este llamado, algunas personas sacaban sus mascarillas cuando iban a entrar al subterráneo, mientras que otras hacían caso omiso a la advertencia.

Lo más precavidos también sacaban su antibacterial al salir del metro. “Hay que cuidarse y alejar las infecciones”, resaltó Luisa Farías.

En estaciones como Petare, La California, Plaza Venezuela, Los Dos Caminos y Plaza Sucre, no había funcionarios que velaran por el cumplimiento de la normativa que estableció el Ejecutivo Nacional para el transporte masivo.

Entre tanto, en la estación La Rinconada del ferrocarril Ezequiel Zamora, un grupo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se apostaron para exigir las mascarillas. Niños, chamos, adultos y abuelos que no llevaban su implemento eran obligados a colocárselo, de lo contrario no podían ingresar.

“Esto que están haciendo es por nuestro bien. Esto lo tienen que aplicar en todas las estaciones”, exclamó una usuaria, al sorprenderse cuando algunos se quejaban por la supervisión.

En el caso del transporte superficial, pocos conductores y usuarios de camionetas hacían uso de la mascarilla, donde también deben tenerlas con carácter obligatorio. l