Un millón de personas contraen una ITS cada día

Margarita Germany

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen una epidemia peligrosa, pues de acuerdo a las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 1 millón de personas contraen alguna de ellas cada día, mientras que unos 357 millones de personas contraen clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis.

La tendencia en el mundo es hacia el aumento de las ITS y en este sentido, la labor de la OMS se rige por la “Estrategia mundial de prevención y control de las infecciones de transmisión sexual, 2016 – 2021”, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2016, y la “Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud de la Mujer, del Niño y el Adolescente”, de 2015, que destaca la necesidad de aplicar un conjunto de intervenciones esenciales, incluida la información y los servicios de prevención del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras infecciones de transmisión sexual.

En Venezuela, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS apoyan al Ministerio del para la Salud en la prevención y control de la infección por el VIH y otras ITS, con acciones orientadas hacia la atención integral y los derechos humanos.

Tipos de ITS. Cuando Maribel en pleno ardor de su adolescencia se inició en la vida sexual, sin la debida protección, jamás pensó en los riesgos como el embarazo indeseado o la adquisición de una ITS. Así sin ninguna preparación debió enfrentar la segunda opción que le acarreó un largo tratamiento médico y la estigmatización ante familiares y amistades.

“Las infecciones de transmisión sexual son enfermedades producidas por microorganismos transmisibles solo por contacto directo, cuyo único reservorio es el tracto genital humano; sus agentes infecciosos no sobreviven o lo hacen pobremente fuera del cuerpo humano y su transmisión sólo ocurre durante las relaciones sexuales, embarazo o el nacimiento”, así la define la Unidad de Enfermedades de Transmisión Sexual, Cátedra de Dermatología del Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela.

La especialista en medicina familiar, Eulalia Quiroz, señala que hay una tendencia a desconocer o a darle poca importancia a este tema en muchos sectores sociales, reflejándose en el aumento de estas infecciones, lo cual ha obligado a las autoridades gubernamentales del país a realizar cambios en las políticas de salud en relación a las ITS y a priorizar los programas de educación sexual especialmente en la población escolar y adolescente.

La especialista señaló que para las ITS curables existe un tratamiento médico específico, mientras que las no curables tienen indicaciones médicas que van hacia la disminución de los síntomas, pero sin cura definida. En este sentido, mencionó que entre las ITS curables más frecuentes se encuentra la sífilis, una infección ulcerosa producida por una bacteria que se aloja en la sangre, lesiones de la piel y mucosas de las personas infectadas.

En el mismo rango está la clamidia que es una ITS no ulcerosa causada por una bacteria que se manifiesta en hombres y mujeres con dolor, ardor al orinar, fiebre, entre otros. Si no es tratada a tiempo causa esterilidad, artritis o afectar los órganos reproductores internos.

La gonorrea es una infección no ulcerosa proveniente de una bacteria. Los hombres presentan enrojecimiento del glande y las mujeres en la vulva, más secreciones con mal olor, irritación y ardor al orinar.

Asimismo se encuentra el chancro blanco, que se caracteriza por ampollas purulentas muy dolorosas; la vulvovaginitis que es una infección inflamatoria que puede ser causada por hongos, parásitos o bacterias y la triconomiasis, causada por un parásito que produce flujo maloliente en la mujer y en el hombre es asintomática.

Entre las ITS no curables, Quiroz señaló que está el herpes genital: producida por un virus ý se manifiesta en las zonas húmedas del área genital femenina o masculina. Se manifiesta con úlceras pequeñas, fiebre, malestar general y dolores musculares.

El virus de Papiloma Humano, el cual produce lesiones en la piel y mucosas. La parición de verrugas externas e internas es su signo característico. Puede generar cáncer de cuello uterino.

Igualmente se ubica en las no curables, la Hepatitis B que es una inflamación del hígado causada por un virus, cuyo síntomas con: orina oscura, inapetencia, malestar general dolor abdominal, coloración amarillenta de la piel y ojos… Se transmite por vía sexual. y puede prevenirse con la vacunación.

Y las más conocida es el VIH/SIDA, una infección producida por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, el cual ataca las defensas. Se transmite por contacto sexual, de la madre al hijo durante el embarazo, parto y lactancia materna, y por transfusiones de sangre.

¿CÓMO PREVENIRLAS?

Propiciar una educación sexual integral en todos los grupos poblacionales.

Asesoramiento sobre prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos, promoción del uso de preservativos.

Mantener relaciones sexuales con una sola persona y que ambos mantengan el principio de fidelidad.

Ser honestos frente al padecimiento de una enfermedad de transmisión sexual e informarlo oportunamente a la pareja.

Tener hábitos higiénicos adecuados después de realizar el acto sexual.

No intercambiar ropa interior, ni trajes de baño con amigas o amigos.

DATOS

Más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual (ITS).

Anualmente, unos 357 millones de personas contraen alguna de las cuatro infecciones de transmisión sexual (ITS) siguientes: clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis.

Más de 500 millones de personas son portadoras del virus que provoca el herpes genital tipo 2 (HSV2).

Más de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano (VPH) (1).

Las ITS, en la mayoría de los casos, son asintomáticas o solo van acompañadas de síntomas leves que no necesariamente permiten un diagnostico certero.

Más de 900 000 mujeres embarazadas contrajeron sífilis en 2012, lo que causó complicaciones en alrededor de 350 000 casos, incluidos casos de muerte prenatal.