Sombra fue rescatada de una paliza de niños en El Limón

Socorro Suárez rescató a su gata Sombra una noche como a las once luego de oír un alboroto en la calle José Gregorio Hernández del sector El Limón, se asomó y encontró a tres muchachitos golpeando una pequeña bola de pelos aterrorizada.

“Poco me faltó para lanzarlos rodando escaleras abajo, me sintía indignada. Les quité la gatica, limpié sus heridas, la envolví en unos trapitos”, relató. Al llevarla al veterinario, el médico le informó que los golpes que recibió el animal fueron tan fuertes que perdió la movilidad de por vida en una de su patas traseras.

Socorro confesó que fue muy difícil criar a la gata, puesto que fueron muchos los meses de recuperación y adaptación para acostumbrarse a subsistir sin poder mover una de sus patas. El veterinario siempre temió que al crecer presentara daños en cadera, sin embargo a sus ocho años no ha tenido ningún problema.

Son pocos los humanos que la protectora deja que toquen a su gatita, deben ganarse su confianza primero y esa tarea puede ser de meses. Los ruidos y movimientos rápidos hacen que Sombra se atemorice y se esconda.

Relató que “con el tiempo ha ganado su afecto. Le di cariño y seguridad y hoy ella pasea majestuosamente por mi casa”

Sombra luego de ser rescatada ha llevado una vida tranquila y aprendió a superar las dificultades por su reducida movilidad, ha logrado convivir con otros animales, aunque nunca perdió el recelo y temor a la mayoría de los humanos.

El pasado 20 de febrero, su cuidadora le brindó un buen plato y mucho amor al conmemorarse el Día Internacional del Gato. El origen de esta celebración se debe a un gato muy influyente llamado Socks (Calcetines). Era el gato del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton.

Desde 1993 este gato vivió en la Casablanca y se colaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época gran popularidad tanto en EEUU como en el resto del mundo, ya que el gato aparecía en la sala presidencial durante los actos de prensa.

Desafortunadamente a Socks le diagnosticaron cáncer y sus dueños decidieron darle la eutanasia precisamente un 20 de febrero de 2009.

Al morir Socks, se optó por celebrar cada 20 de febrero el Día Internacional del Gato, con el objetivo de rendir homenaje a estos animales de compañía y promover una campaña de adopción para proporcionar un hogar a los animales callejeros.

Otras celebraciones. El 20 de febrero no es el único día en el que se le rinde homenaje a estos bellos e hipnóticos animales. También es el Día del Gato el 8 de agosto por coincidir con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte. En este caso fue el Fondo Internacional para el Bienestar Animal quien lo consolidó como fecha en el calendario.

Y, por si fuera poco, el 29 de octubre se celebra en EEUU el Día Nacional del Gato a propuesta de Colleen Paige, una experta en el comportamiento de los gatos, que quiso generar conciencia en la población, sobre la cantidad de gatos abandonados por las calles de las ciudades.

Sea en la fecha que sea el Día Internacional del Gato, lo cierto es que a pesar de la cierta fama de esquivos que se han labrado, es muy difícil resistirse al encanto natural de un gato, ya sea por su tranquilidad, por sus ganas de juguetear o por su envidiable independenci