TSJ se reunió con rectores universitarios

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) . Asistentes a dicho encuentro, ocurrido el pasado 3 de diciembre, dijeron que entre los presentes figuraron Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela; Nicolás Bianco, vicerrector académico de esa casa de estudios y Rita Añez, rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”.

El tema central de dicha reunión fue las elecciones de las autoridades universitarias, tal como lo ordenó la Sala Constitucional el pasado 15 de agosto a través de la sentencia 324 donde los magistrados establecieron un régimen transitorio para dichos comicios. El citado régimen establece que pueden votar personal obrero, administrativo y egresados, entre otros.

García Arocha dijo en la reunión que no se opone a la celebración de elecciones, pero rechaza que éstas sean “impuestas por una sentencia”. Rita Nuñez dijo no entender “las fórmulas matemáticas” esbozadas en la sentencia para elegir a las autoridades. Añez aludía al Registro Electoral Universitaria que para cada universidad abarcará cinco sectores: profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo y personal obrero, según la sentencia 324. “Se proclamará candidato electo únicamente a quien haya resultado ganador en al menos tres de los cinco sectores electorales y haya obtenido, a la vez, la mayoría absoluta de votos (mitad más uno) sumados los votos de todos los sectores electorales”, refiere la mencionada sentencia, punto que la rectora Añez dijo no entender.

Por su parte la magistrada Carmen Zuleta, redactora de la sentencia debatida por los rectores, les explicó los alcances de la misma. La Sala Constitucional dio un plazo de seis meses al Consejo Nacional de Universidades (CNU) para organizar los comicios en las casas superiores de estudios. Pero el ministro de Educación Superior, César Trómpiz, solicitó una prorroga de ese lapso, atendiendo a las diversas consultas hechas en sectores estudiantiles y académicos, según lo explicó a Últimas Noticias. La Sala aun no se ha pronunciado al respecto.