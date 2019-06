Rechazan nuevo aumento del pasaje

Ante el aumento arbitrario del pasaje que pretenden hacer los transportistas a partir de este lunes 1° de julio de 500 a 700 bolívares en las rutas urbanas de Caracas, los usuarios rechazan la medida del gremio, pues aseguran que apenas hace un mes subieron la tarifa.

El Gobierno Nacional, a través de la Gaceta Oficial número 6.457 del 23 de mayo, estableció que el pasaje urbano tiene un costo de Bs 300, sin embargo los conductores ya habían fijado una tarifa de 500 en las distintas rutas de la ciudad.

“Legalmente se debe pagar 300 bolívares, pero cobran 500 porque ellos quieren y ahora serán 700, es increíble”, argumentó un ciudadano quien refirió no identificarse ante el quipo de Últimas Noticias.

Por su parte, Mercedes Figueroa, quien vive en el sector Paulo VI y debe trasladarse a diario a La California, señaló que “semanalmente gastaré 7.000 y al mes serán 28.000, lo que percibo en mi trabajo no me será suficiente para cubrir las necesidades de transporte”.

Hizo un llamado al Gobierno para que le pongan fin a la “guachafita” que tienen los conductores de subir mensualmente el pasaje.

En algunas rutas todavía no tienen claro si aumentarán o no. Así señaló Rafael Canelon, uno de los operadores que trabaja hacia la avenida Sucre. “Estoy cobrando 500 para Catia pero no se si el lunes la directiva aumente, yo solo soy chofer y sinceramente no creo que se dé”, afirmó.

Por otro lado, Hender Moreno socio de la Asociación Civil Casalta- Chacaíto- Cafetal, apuntó que ellos aumentarán a partir del lunes porque esa es la orden de la directiva. Alegó que ese monto no le parece suficiente para que los conductores mantengan sus unidades.