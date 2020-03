Psicología para todos | Cuarentena en calma

Para la mayoría es la primera vez que vivimos una pandemia y una cuarentena que involucra a todo el país. Estar en casa con limitaciones para salir por la responsabilidad de preservar la vida, propia y de nuestra familia es novedoso.

Esta limitación produce estrés y por ende mal humor, pues una cosa es no salir porque no quiero y otra porque no me está permitido. Esto requiere nuestra mejor disposición ya que no se trata de un día o dos, sino muchos. Así que es mejor prepararnos y distribuir las actividades pensando en un tiempo aproximado de cuarenta días como lo indica su denominación.

Usualmente por falta de tiempo posponemos cosas que nos gustan o que debemos hacer. En casa se acumulan tareas importantes como reparaciones menores, ordenar closets y alacenas, pero que nuestras otras obligaciones hacen que se dificulte llevarlas a cabo.

Entonces es el momento de aprovechar esta oportunidad de oro. Hay que leer los libros en espera, escuchar nuestra música favorita. También es chévere realizar tareas manuales, bordar, tejer, coser, jardinería, de acuerdo al gusto y afición de cada quien.

Estimular a nuestros hijos a hacer actividades similares y también ponerse al día con asignaciones escolares, si ese fuera el caso. Hacer dinámicas que involucren a toda la familia como juegos, ver películas y conversar respecto a su contenido, estimula la comunicación y disfrute colectivo. La actitud y disposición positiva y armoniosa de los adultos es pilar fundamental en los demás miembros de la familia, así que conservemos la calma y tomemos la cuarentena con buen humor.

Si tiene preguntas o comentarios puede escribirme a psicologiaparatodos@gmail.com