Presos tres chamos por maltratar a un perrito

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Subdelegación Bejuma, detuvieron a tres adolescentes por maltratar a un cachorro de 2 meses, en un hecho ocurrido en el municipio Bejuma, estado Carabobo. La tortura contra el perro, al cual ahogaban y golpeaban, fue subida a las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

En el video se observa a los adolescentes lanzando en un tobo de agua al cachorro y posteriormente, lo metían dentro de una lavadora para que “se secara”, grabando todo lo que le hacían al animal.

El comisario general del Cicpc en la región, José Domínguez, informó que los adolescentes de 17, 13 y 12 años de edad, serán presentados ante la Fiscalía del Ministerio Público en materia de Responsabilidad Penal en menores de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

Tras conocer la noticia, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció que adoptó al cachorro y lo llamó “Drac”, al tiempo que repudió la acción. “Estos muchachos quedaron privados de libertad para que les quede clara la lección de que tratar a un animal indefenso, de esa manera, no sólo no está bien sino que es un delito. Ojalá estas cosas no sigan pasando”, expresó a través de su cuenta en Instagram