Pateando el mercado | Los detergentes limpian el bolsillo

Patear el mercado de lo lindo, eso hacemos la mayoría para no calarnos los precios que nos imponen las empresas. Las maromas que los consumidores hacemos para pagar menos en medio de la guerra económica se intentará mostrar en esta columna que se publicará todos los lunes. Acompáñenme y hagan sus comentarios.

Es el caso de los precios susto que le puso P&G a sus detergentes. La bolsa de 1 kg. de Ariel puede costar hasta 63.000 bolos y la de Ace de 900 gr. no baja de los 40.000 soberanos.

En Catia, en los pequeños negocios de chinos, en el mercado Periférico, y hasta los buhoneros con punto, venden la bolsa de 900 gr. de Ace y de Ariel a Bs. 13.000. Al consultar a los comerciantes sobre la diferencia, me mostraron el reverso del empaque: el Ace y el Ariel barato son importados de México, mientras que el producto nacional, que tiene un sello adelante con la bandera de Venezuela, vale más caro. ¿P&G contra P&G?.

El producto mexicano no es igual al que se fabrica aquí. Tiene menos aroma y no hace espuma. Un comerciante me dio la explicación que le dieron a él. Las regulaciones ambientales en otros países exigen artículos que permitan reciclar el agua. Lo cierto es que cumplen su función, limpian la ropa y cuestan menos.



Hay muchos artículos para lavar y la demanda del consumidor se dirige hacia allá por los costos. Es el caso del jabón en barra Supremo fabricado por el Grupo Cala, una transnacional que se autodenomina “multilatina”. Se vende en tres presentaciones: Multiusos, Natural y Azul Max. El primero sirve también para lavar los platos y otras áreas de la casa, los otros dos son para la ropa. Vienen en barras de 100 gr. y 200 gr. a un precio que ronda los 3.500 y los 7.000 bolívares, respectivamente. La gente los compra para sustituir los detergentes en polvo y la barra de Las Llaves (Polar), que cuesta Bs. 16.750 y pesa 250 gr., es decir, apenas 50 gr. más que la de Supremo a más del doble del precio.



Es lo mismo que el detergente en polvo ABC, de Colgate-Palmolive, cuesta Bs. 39.700 y Las Llaves en polvo Bs. 41.000. Estos precios presionan la demanda hacia otros, como los detergentes chinos de alta distribución en los abastos. Es el caso de la imitación china de Ace, se llama Acce, el empaque es de 400 gr. y cuesta Bs. 4.800 y otro, Las Maravillas, de 400 gr., al mismo precio. Igual ofrecen Lattan de 900 gr. a Bs. 11.200, Más 100 de 900 gr. a Bs.9.800 y Famous de 1kg. a Bs. 24.360.



Otros productos de lavado que se han convertido en una alternativa son los colombianos y los brasileños. Algunos de ellos son: Floral en empaque de un kilo en Bs. 22.000, Edén Multiusos en Bs. 25.000, además de la barra de jabón Vert en Bs. 4.500, el polvo para lavar Blue Up de 1 kg. en Bs. 18.642.



Otros consumidores usan diversas combinaciones, como jabón líquido que venden a granel a Bs. 5.000 el litro mezclado con un chorrito de desinfectante Mistolín que cuesta Bs.10.799, para aromatizar.



Las ventas de productos a granel, en la calle y en locales han proliferado porque son una alternativa que busca el consumidor. Los precios varían mucho de un lugar a otro, la calidad también. En uno, ubicado en Los Magallanes, frente a la plaza El Cristo, ofertan un “Ariel líquido” a Bs. 6.000 el litro y un cloro jabonoso en Bs. 4.800 el litro, el ingenio manda. De tal manera que ante los altos precios de los detergentes, no se olvide: hay que patear el mercado.



La ñapa

Los precios de la carne de res, del pollo y del queso bajaron, aunque usted no lo crea.

Pregunta, pasa dato y coméntame aquí mismo lo que viste pateando le mercado.