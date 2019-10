Pateando el mercado | Llegó el tiempo de la lonchera

Comenzaron las clases y debemos preparar la lonchera para los chamos. No está fácil. Hay que patear el mercado y buscar opciones diferentes, porque los precios de galletas, panqués, jugos pasteurizados, cereales, aniquilan la economía familiar.

En el Central Madeirense son bastante elevados, pero no distan tanto de los de otros locales. De la marca Danibisk hay diversas presentaciones, el paquete de 396 gr. vale Bs. 60.491 y no viene en presentaciones individuales, de manera que los padres deben improvisar algún recipiente plástico o envoltorio para incluirlo en la lonchera. Muy caro, no es recomendable.

También la misma empresa tiene el Galletón en diversas modalidades. El más económico es el clásico, que cuesta Bs. 33.488 y 400 gr. El paquete no dice cuántas unidades trae.

De Caledonia, están las galletas Charmy en Bs. 27.328 tampoco viene en empaques individuales.

La marca Rifel ofrece dos opciones en paqueticos para la lonchera: chocolate y donas, trae 10 unidades y vale Bs. Bs. 46.000. Además tienen las tortas y las torticas. Vienen en cajas de 6 y 8 unidades, respectivamente, y cuestan Bs. 59.000 y Bs. 52.000.

Un clásico de la merienda es la galleta María. La de Caledonia cuesta Bs. 28.109 en este supermercado (trae 9 unidades) y la de Puig, Bs. 26.100 y el mismo número de galletas. Esta última, obvio, está mejor.

También están las galletas de soda. En este abasto solo tienen la Puig integral en Bs. 38.000 (290 gr.) y la Puig normal en Bs. 36.000. (240gr). Trae 10 paquetes cada una.

Para el gusto de los niños casi siempre las galletas de soda deben ir untadas con algo, todo lo tradicional es carísimo. Por ejemplo, las mermeladas tienen los siguientes precios en el Central Madeirense: Kiero Bs. 60.301 frasco de 230 gr. (nada recomendable, muy costosa) Maxi Fruit, Bs 30.455, 330 gr y Bs. 61.529, La Vienesa de 370 gr.

La mejor oferta para este tipo de meriendas se puede encontrar en los negocios de chinos de la calle Argentina especializados en ventas de golosinas. Allí venden a quincallas y pequeños comercios, sin embargo sigue siendo muy caro para el mermado patrimonio familiar. Se pueden obtener galletas Taky, 24 paquetes, en Bs. 63.200 ó 36 paquetes, más pequeños, en Bs. 52.700. Son galletas rellenas similares a las Charmy o Marilú.

También hay Palmeritas en Bs. 32.000, doce paquetes, las María Caledonia en Bs. 25.000, 9 paqueticos, o las María Italia, que son las más económicas Bs. 15.200 y trae 10 unidades, pero las galletas son más pequeñas. Además, están las María Inarca, 10 paquetes por Bs. 22.000, o las Tentazione, 9 paquetes por Bs. 24.500.

En estos negocios de chinos también ofrecen las galletas Charmy de 12 paquetes por Bs. 58.000; las Tip Top de 18 paqueticos en Bs. 52.000.

Los cereales en cajas pequeñas no los hallé en ningún negocio. Solo los envases de 230 gr. en adelante y también “cariñosos”. El Corn Flakes Bs. 37.020, Zucaritas (Mazoritos) Bs. 40.041, Choco Zafari Bs. 48.031, Abcitos Bs 41.397.

Tampoco hay variedad de opciones en jugos pasteurizados. Los tripack de Yuki Pack solo los encontré en un local de la calle Argentina a Bs. 36.980 y los de marca Natulac en Bs. 35.000, o sea más de Bs. 10.000 por cada jugo de cuarto de litro.

Los empaques de seis maltas valen Bs. 73.499 y si se compra una sola cuesta Bs. 11.200.

En conclusión, estos precios son prohibitivos e imposibles de costear, pero el niño debe tener su merienda nutritiva y sabrosa. Hay opciones, por ejemplo, preparar las tortas y galletas en casa. La harina de trigo ronda los Bs. 20.000 y el azúcar los 21.000 bolos, pero con un kilo te rinde hasta para un mes de galletas, tortas, panquecas y panes para las meriendas del chamo.

En el caso de los jugos, en lugar de estos empacados podemos hacer batidos con frutas naturales de estación y agregar un poco de azúcar. Por ejemplo todavía es temporada de fresas y el kilo se consigue en Bs. 6.000 y hasta menos. Hay personas que optan por bebidas como Fructus, cuesta alrededor de Bs. 5.000 el sobre, rinde un poco más de un litro y no se le agrega azúcar. No lo recomiendo, es mejor lo natural, pero en un apuro puede funcionar.

También hay untables hechos con zanahorias, berenjenas o frutas. ¡No se deje acorralar por los precios del mercado, busque opciones y patéelo!