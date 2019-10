Pateando el mercado | Arroz y pasta cariñositos

El arroz y la pasta son dos carbohidratos de primera necesidad, porque son de uso diario en la dieta. El Gobierno nacional, a través de las cajas que distribuyen los comités locales de abastecimiento y producción (Clap), mantiene un alto subsidio a estos productos de consumo masivo para la población.

Pero, ¿qué pasa cuando la caja no llega o lo que trae no alcanza hasta final de mes? Las familias se ven forzadas a acudir al mercado capitalista y especulador que mantiene precios cada vez más exorbitantes por estos rubros. Sobre todo en estos últimos días cuando el llamado dólar “criminal” ha venido subiendo, luego de que se “agachara” un ratico a Bs. 18.000. “Ah, pero cuando bajó el dólar ese, no pasó lo mismo con los precios”, decía un hombre en el metro.

Esta guerra contra el consumidor obliga a patear duro el mercado para hallar alternativas. Algunos se refugian en la yuca a Bs. 7.000 el kilo, el plátano, cuyas pilas cuestan entre Bs. 15.000 y Bs. 25.000; sin embargo, hay que decirlo, el arroz y la pasta son más rendidores, a pesar de los precios.

En el Central Madeirense se consigue el kilo de arroz Mary en Bs. 22.909, el Agua Blanca en Bs. 25.625; Gran Marqués Bs. 25.000, Fina Bs. 29.257 y el marca Venela, que viene en presentaciones de medio kilo, cuesta Bs. 18.563. En el caso de la pasta, en este automercado hay diversidad de marcas. Las importadas de Italia valen Bs. 36.500 la presentación de medio kilo; carísima, no es recomendable comprarla.

Además, venden Krays en Bs. 23.020 (presentación de medio kilo), Mary Bs. 14.942, también medio kilo. De un kilo, expenden la pasta La Especial en Bs. 29.250; Ronco en Bs. 36.900.

En virtud de la carestía, ahora hay presentaciones de 250 gr. o un cuarto de kilo, las cuales son: Parmigiana Bs. 19.152; Eduardo, Bs. 16.866 (normal); Bs. 20.502 (con espinaca); Bs. 15.138 (canelón) y de la marca Gaetano en Bs. 12.000. El problema de estos paquetes pequeños es que terminas pagando hasta cuatro veces. Por eso es mejor hacer el sacrificio y comprar presentaciones de un kilo.

En la calle Argentina de Catia el precio baja un poco. Los buhoneros con punto lo tienen en Bs. 20.000 de las marcas Generos, Pearl Bs. 18.000; Doña Cristina Bs. 20.000; Cristal Bs. 18.000 y si llevas efectivo, el precio baja a Bs. 15.000.

En el caso de la pasta alimenticia se consiguen presentaciones de medio kilo en Bs. 11.000, casi todas son marcas importadas de Turquía que vienen en las cajas Clap y se desvían; o las pastas Mary de un kilo en Bs. 25.000. En esa misma calle, pero casi llegando al mercado, hay buhoneros mayoristas. Insólito, los tipos colocan las pacas de harina de maiz, arroz y pasta en plena calle. Vi vender los bultos de 12 paquetes de pasta Mary en Bs. 280.000 y Bs. 270.000; los bultos de arroz de 24 kilos en Bs. 500.000 o Bs. 450.000.

La ñapa. En la calle Argentina, a la altura de Pérez Bonalde, se ubican las ferreterías callejeras. En la misma cuadra, buhoneros venden artículos que van desde el clavito más chiquito, hasta griferías, herramientas para mecánica, entre otros artículos usados que en los comercios valen una fortuna. Por ejemplo, una llave de fregadero de acero inoxidable en perfecto estado cuesta Bs.400.000, mientras en la ferretería, la más barata, pero nueva, cuesta Bs. 1.200.000. La semana que viene ampliaré sobre este rincón de lo usado.

Comente, pregunte y pase dato a Caro Hidalgo desde www.ultimasnoticias.com.ve.