Organización Meteorológica Mundial reconoce labor que ejecuta Inameh

La Organización Meteorológica Mundial reconoce que el Sistema de Pronóstico Hidrometeorológico (Inameh), está entre uno de los mejores del mundo, debido a que sus observaciones son completamente automáticas en el país y reportan en tiempo real, al Sistema Mundial de Observación Meteorológica. . . El siguiente mapa proporcionado por la #OMM, explica que los países representados en color beige claro como el caso de Venezuela, son los que transmiten los datos de manera eficiente y continua de manera automática. . . En nombre del presidente @NicolasMaduro felicitamos a todos nuestros pronosticadores y personal del #INAMEH dedicados las 24 horas, ¡al servicio del pueblo! . . #2Abr #Venezuela