Aceras y brocales | Nadie es profeta en su tierra

Para persistir con el análisis sobre la ciudad y la vivienda, quizás ayude la opinión de un extranjero. El escritor y pensador uruguayo, Raúl Zibechi (1952), dedicado al trabajo con movimientos sociales, planteó lo siguiente, en una entrevista (marzo 2019) a Radio Malva (España):



1“Las políticas neoliberales quieren mercantilizarlo todo (…). En el caso de la vivienda, se especula con el suelo urbano. Tratan de rediseñar zonas centrales que hace años eran periferias y ahora revalorizadas, por ello se quiere expulsar a la gente para hacer negocio y construir grandes edificios”.



2“Gentrificación y turistificación, son procesos que sobre utilizan zonas céntricas, monumentales o de playa y las convierten en grandes escaparates. Aumentan los apartamentos turísticos, encarecen los servicios, las viviendas (…), promocionan zonas bien conservadas, (…) y el resto de la ciudad queda más vulnerable”.



3“Quienes se benefician son aerolíneas, hoteleros, el mismo capital implicado. Todo el sistema se basa en una publicidad falsa, para construir una represa (…) o un hotel en la playa, siempre promete empleo. El turismo genera empleo temporal, precario, salarios bajos y malas condiciones laborales”.



4“El modelo provoca precariedad de vida a todos los niveles (…), impacto ambiental negativo, con el turismo se sobre utilizan los recursos hídricos, (…). Es la lógica del extractivismo de recursos en favor del gran capital, (…), extractivismo urbano, si no se frena, nos arrinconarán en las periferias de las ciudades en condiciones muy malas”.



5“Toda vivienda se construye sobre un terreno (…), no podemos legislar en vivienda sin tratar el terreno urbano (…), vivimos en comunidades y el territorio debe permitir seguir siendo comunidad. La relación de los seres humanos con el territorio es importante para garantizar la vida. (…) no nos pertenece sino que le pertenecemos. (…) no es para usufructuarlo es para sostenerlo. (…) es agua, alimento, tierra, vida, comunidad, es todo (…) en esa convivencia. Ninguna familia puede enfrentar el modelo de forma individual, hay que hacerlo en comunidad”.



6“No basta reclamar el derecho a la vivienda, sino crear soluciones por nosotros mismos, es decisivo, no podemos depender de la clase política”.

Sobre la columna pasada, Mario Sanoja escribe: “La Avenida Bolívar se ha convertido en un icono de la vida caraqueña y de la historia de Venezuela. Rescatarla y devolverla remozada y restaurada a la comunidad caraqueña, sería también rendirle el debido homenaje y reconocimiento a ese gran patriota que fue E. Díaz Rangel”.