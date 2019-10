“Los límites solo están en la mente”

Miguel Ford es un venezolano que a sus 45 años de edad ha logrado alcanzar muchos de los sueños que se ha propuesto en su vida, entre ellos ser integrante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, un gran atleta que ha representado a Venezuela en varios eventos internacionales, ser instructor de alumnos que quieren convertirse en los nuevos héroes de azul, haber obtenido tres títulos en carreras universitarias, sin que su discapacidad motora, que lo mantiene en silla de ruedas, sea un impedimento.

Miguel Ford nació en la población de Turmero, en el estado Aragua. Su familia la conforman su madre Morella Ford y su hermana Lourys, quienes lo han apoyado en cada uno de sus proyectos.

Desde niño ingresó a la Brigada Juvenil del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, “pues siempre quise ser bombero, estudié el bachillerato en mi pueblo, luego me vine a Caracas, para estudiar en el Instituto Universitario de Tecnología Bomberil, donde me gradué”, dijo Ford.

Cuenta que en el mes de febrero de 1997 se presentó una emergencia en Caracas “al momento que me disponía a lanzarme por el tubo bajante para montarme en el camión, alguien me llamó, me descuidé y caí de una altura de 7,10 metros, tuve fracturas de varias vértebras de la columna, que me dejaron una lesión grave y en silla de ruedas”, dijo.

Indicó que fue sometido a varias operaciones, viajó a Cuba a someterse a un proceso de rehabilitación y logró caminar otra vez con andaderas “pero en el año 2007, saliendo del terminal La Bandera, el conductor de un vehículo me arrolló y se perdieron todas las operaciones y las terapias. Allí fue que comprendí que Dios me quería vivo, pero en una silla de ruedas”, dijo Ford.

Desde joven tenía otra pasión: el atletismo y las carreras y decidió entrenar en su silla de ruedas. Logró participar en varias competencias a nivel nacional y representar a Venezuela en varios maratones en Estados Unidos y España, además de participar en las olimpiadas paralímpicas en el año 2012, en la ciudad de México.

“Recuerdo que cuando sufrí el accidente, me ofrecieron una jubilación y pensión especial en el cuerpo de bomberos, pero me negué; yo había estudiado para servir a la gente y esa decisión seguiría. Actualmente tengo el rango de teniente coronel en el Cuerpo de Bomberos de Caracas, además que obtuve el título de licenciado en Ciencias del Fuego y estoy a punto de graduarme como especialista en Seguridad Ciudadana, en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde estoy presentando una tesis para la atención de personas con discapacidad, especialmente dirigido a los cuerpos de seguridad”, dijo Ford, quien es amante de la música romántica, las arepas rellenas con huevos revueltos (el popular perico) y prefiere beber solo agua o jugos naturales.

Hace pocas semanas logró escalar el pico Naiguatá, el más alto del cerro El Ávila, con su grupo de rescate, y por iniciativa de su colega teniente Yocser Bello. Fue una experiencia que sirvió para aplicar las técnicas de rescate de las personas con discapacidad en lugares montañosos. “Muchas personas señalaban que no podría realizar el trayecto, pero con el apoyo de mis compañeros lo logré.

A los jóvenes venezolanos les recomiendo desarrollar la superación personal y profesional, para el complemento de una vida placentera. Los límites solo están en la mente y yo soy prueba de ello”, dijo Miguel Ford.