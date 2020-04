Las promesas se pagarán en familia

Los feligreses del Nazareno de San Pablo vivirán hoy Miércoles Santo una experiencia única, puesto que será la primera vez que no se salga en la tradicional procesión, motivado a la cuarentena que tiene el país para evitar la propagación del coronavirus.

El devoto y encargado de vestir al Nazareno, Abraham Núñez, comentó al equipo de Últimas Noticias que a pesar de que no se va a realizar la procesión, la imagen fue bajada por primera vez al altar mayor para estar más cerca de sus devotos.

Agregó que este año recibieron las habituales orquídeas moradas donadas por sus promeseros y con las cuales se decoraron dos torres de cada lado del Nazareno. La imagen está vestida desde el pasado martes “con su traje de gala, con siete cordones, está sin la mesa de procesión y se encuentra expuesto en el altar mayor”, detalló.

Núñez explicó que este año el Nazareno fue decorado muy sencillo, “pero está muy bonito”. Aseveró que hoy se trasladará a la mesa para hacer una procesión interna en la basílica de Santa Teresa, donde solo van a estar presentes doce miembros de la cofradía del Nazareno de San Pablo y las autoridades de la Iglesia.

Al finalizar la homilía, la imagen se va a dejar expuesta en la puerta este del templo para que al pasar los feligreses “sepan que está allí”, si la iglesia está abierta estará visible, pero no podrán entrar.

Invitó a los devotos que este año paguen las promesas desde casa, que se vistan con su túnica morada, que estén descalzos y que con mucha fe eleven las plegarias a Dios. “Él los escuchará desde donde estén, siempre que lo hagan con fe y con amor. Hay que reencontrarse en la oración”, dijo. Agregó que después de terminar la cuarentena se realizarán las misas y la procesión.

Núñez le pide a los promeseros este año que no podrán estar presentes “un poco de fe, él entiende que es difícil y la necesidad de querer acercarse porque el Nazareno es lo más cerca que tenemos de Dios, pero el igual los va a ver con esos ojos de piedad que él tiene y el va saber que cada quien está cumpliendo su promesa, después tendremos la oportunidad de reunirnos nuevamente”, dijo.

El miembro de la cofradía enfatizó que “el llamado es a la oración y a estar en casa, sacar sus imágenes del Nazareno, ponerle una velita, ya vendrán los tiempos de darle gracias”.

La fe hacia el Nazareno inició con una epidemia que en Cristo por el centro capitalino. Dos versiones circulan en torno a la creación del Nazareno. Una dice que en 1641 un emigrante canario residenciado en Carayaca, Miranda, fabricó el rostro del Jesús crucificado con madera de cedro. Otra historia dice que fue Felipe de Ribas el creador de la figura encorvada del Cristo que según le habló. “¿Dónde me has visto que tan perfecto me has hecho?”, le habría preguntado el Redentor. frentó el país, sin embargo, Núñez aseveró que “ya Caracas no es la misma de 1820, la población ha aumentado muchísimo, lo más aconsejable es que se queden en su casa, en oración, Venezuela es una tierra de Dios y esto va a pasar pronto”.

La misa del Nazareno, cumpliendo con la orden del papa Francisco de cumplir las medidas preventivas por la pandemia del coronavirus, se estará realizando a puerta cerrada y será trasmitida por radio, televisión y redes sociales. Se tiene previsto que se retransmita en varias oportunidades para que pueda llegar a todos los feligreses.

Los 7 templos

Esta Semana Santa, los feligreses católicos podrán continuar con la tradicional visita de los 7 templos del centro de Caracas, pero de manera virtual, indicó el jefe del Gobierno del Distrito Capital. Aseveró que a través de los medios de comunicación y redes sociales se hará el recorrido por la iglesia Las Mercedes, Altagracia, Santa Capilla, la Catedral, San Francisco, Sagrado Corazón de Jesús y Santa Teresa, para que la familia pueda verlo en casa.