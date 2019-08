Gradúan a bebés con lactancia exclusiva

Un grupo de 20 bebés, entre 4 y 22 meses de nacidos, con lactancia exclusiva, recibieron ayer su diploma en la primera promoción de amamantados del Materno Infantil Hugo Chávez, ubicado en la parroquia El Valle de Caracas.

Los pequeños junto a sus madres son formados y acompañados durante el proceso gestacional, el nacimiento, así como en la etapa de la lactancia por un equipo de la Unión Nacional de Mujeres (Unamujer) y de Parto Humanizado, bajo el mando de Gabriela Bolívar.

La iniciativa comenzó el 11 de julio de 2017 con el fin de brindarle asesoría a las mujeres en la gestación, durante el parto e impulsar la lactancia materna como alimento exclusivo de los bebés hasta los seis meses, indicó Bolívar.

El grupo de graduandos es variado, algunos nacieron en el Materno y fueron llevados por las promotoras de Parto Humanizado, mientras que otros llegaron cuando estaban comenzando a amamantar por recomendanción de las parturientas de amigas y familiares.

Kariu Guzmán vive en El Valle y fue llevada al espacio por su suegra Neida Briceño, quien trabaja en el Materno. La joven de 20 años a las 12 semanas de embarazo inició su proceso de formación y actualmente va junto a su pequeño Gael Adrián, de cuatro meses, al círculo de lactancia que se realiza los días viernes de 11 am a 12 del mediodía.

“Mi experiencia ha sido buenísima. Le doy teta al niño exclusiva desde que nació. Él no ha necesitado más nada, no se me ha enfermado, ha estado sano, ha engordado bastante”, comentó mientras esperaba su certificado de lactante.

Formación. Las madres reciben una orientación integral en los encuentros realizados en un salón situado en la planta baja del Materno Hugo Chávez.

Bolívar detalló que en el acompañamiento gestacional le enseñan sobre la conciencia corporal que se refiere a las actividades físicas y ejercicios para el trabajo de parto, las posturas para que no moleste tanto la zona lumbar a medida que la barriga va creciendo, a controlar la respiración tanto en la gestación como en el momento del trabajo de parto.

Entre tanto, recalcó que en el proceso de la lactancia las mamás van cuando su bebé tiene un mes para desmontar los mitos que amamantar duele, que tiene un horario y que es difícil.

“Entre ellas genero como una tribu de hermandad, que salgan siendo comadres, amigas, hermanas de la vida y que críen juntos, porque la crianza en tribu es más fácil, es más sencilla, es más amorosa que criar solas en cuatro paredes”, afirmó.

Las interesadas en formar parte de la iniciativa pueden acudir al Materno Infantil y seguir la cuenta en instagram @maternoprenatal