Gasolina está garantizada para sectores prioritarios

Varias estaciones de servicio de Caracas cuentan con combustible y se les otorga prioridad de colocar gasolina a los vehículos de las empresas y organismos que ofrecen servicios básicos, debido a la contingencia que atraviesa el país por el coronavirus.

Así se constató durante un recorrido efectuado por el equipo de Últimas Noticias en la ciudad capital. Ambulancias, patrullas, medios de comunicación, farmacias, así como las motos adscritas a los distintos cuerpos de seguridad que participan en los operativos especiales por la emergencia sanitaria, pueden surtir sin inconveniente.

Asimismo, se observó un número importante de estaciones de servicio cerradas, donde algunos empleados se encontraban a la espera para ver si llegaba la gandola con el combustible y poder comenzar a trabajar.

Entre tanto, bombas como la PDV de El Llanito y la estación situada en la avenida Río de Janeiro, en el cruce de Macaracuay, desde hace varios días no reciben el producto y aún no saben cuándo llegará.

En las avenidas San Martín, Victoria y Las Acacias, tres estaciones de servicio estaban abiertas y allí atendían a los conductores bajo la supervisión de los efectivos de la Guardia y Policía Nacional, quienes se encargaban de ordenar las extensas colas, tanto de carro como de motos, que se formaron desde tempranas horas de la mañana.

Indicaron los funcionarios que en cada una de estas instalaciones se estaba ofreciendo el apoyo a los vehículos de los servicios básicos, especialmente del transporte público, salud y seguridad.

“Yo vengo recorriendo varias estaciones de servicio y la mayoría se encuentran cerradas; no me queda otra alternativa que hacer esta cola. Imagino que me tardaré entre una o dos horas para que llegue mi turno”, dijo Oscar Fernández, en los alrededores de la estación ubicada en la avenida Victoria.

En el oeste caraqueño, en la zona de Catia, también se observó gran afluencia de choferes, que en distintas estaciones de servicio esperaban llenar los tanques de combustible.

“De aquí no me voy hasta llenar el tanque de mi moto, ya que yo trabajo como mototaxista”, indicó Pedro Blanco.

Reunión con las autoridades. Jhon Escalona, representante del Bloque de Transportistas de Caracas, señaló que desde que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la cuarentena para cortar la cadena de contagio del covid-19, los choferes que prestan el servicio del transporte público también han tenido prioridad para el llenado de los tanques.

“Hemos sostenido nuevas reuniones con las autoridades y hemos pedido que se mantenga y agilice la carga de combustible de las camionetas de transporte público, para que así no se vaya a presentar retraso en las rutas y se pueda atender a los ciudadanos”, apuntó Escalona.

