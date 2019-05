Falta de nubosidad estimula el calorón

Las altas temperaturas que se viven en los últimos días sobre la ciudad capital concuerdan con la época del año y no son parte de una ola de calor, así lo aseguró el coronel Ángel Graterol, coordinador de la sala de pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

El pronosticador indicó que el calor se debe a la ausencia de nubosidad en gran parte del territorio nacional, porque hay un sistema de alta presión hacia los llanos, y en la región norte se inhibe la formación nubosa y sube la temperatura. “Un proceso normal del ambiente que se vive en los meses del año, nada de que alarmarse”, indicó.

En entrevista a Últimas Noticias, Graterol desmintió que el país atraviese por una ola de calor. “Muchos medios de comunicación han dicho que atravesamos una ola de calor, lo cual es falso. En Venezuela es muy difícil que eso ocurra por el sistema tropical que tenemos. Para hablar de una ola de calor deben haber 10 días continuos con altas temperaturas, y este no es el caso actualmente”, acotó.

Explicó que el calor es más intenso después del mediodía porque en Venezuela hay un sistemas de masas de aire que no permiten mayor formación nubosa e incrementan las temperaturas de manera normal.

Llegan las lluvias. Graterol aseguró que a partir de esta semana se esperan fuertes precipitaciones en gran parte del territorio nacional, incluyendo la ciudad capital, lo que bajaría considerablemente la temperatura en el país.

“En los estados Mérida, Zulia, Amazonas, Bolívar, Apure ya está lloviendo desde hace 15 días, eso no se correspondía al periodo de lluvia en el norte, pero en la zona sur sí. De manera que para esta semana debería llover en la capital y esto bajaría el calor “, detalló.

Hasta este miércoles a las 6:00 am el pronóstico se basó en el sur del país. “En la altura del Sur hay un fuerte fenómeno que activa la nubosidad y eso puede acarrear precipitaciones en los Andes, Zulia, Apure Amazonas, Bolívar y el resto del país se mantendrá con nubosidad parcial”, aseveró.

Por otra parte, el experto agregó que el equinoccio de primavera, que ocurre cuando el sol forma un eje perpendicular con el Ecuador de norte a sur, se inició el pasado 21 de marzo y finalizará el 21 de julio,

Entre tanto, indicó que el solsticio de verano se espera a partir del 21 de junio. Ocurre cuando el centro del Sol, visto desde la Tierra, alcanza su máxima declinación Norte (+23º 27’) y sucede el día más largo del año.

Graterol hizo énfasis en mantener la calma ante los fenómenos naturales y prepararse para los días lluviosos.