Emprendedores | Mujeres Radio fortalece el empoderamiento femenino

Mujeres Radio es la primera y única radio en Venezuela creada 100% para el empoderamiento femenino y el fortalecimiento de la autoestima de la mujer.

Se trata de un emprendimiento enfocado en un medio de comunicación con propósito, creado por Mónica Tamarones, tras una experiencia de vida personal que la mantuvo en el rechazo social por varios años.

“Al menos 15 operaciones y varios años en cama sin poder moverme. Como consecuencia de un accidente de tránsito por un conductor en estado de embriaguez, me llevaron a caer en discriminación y baja autoestima por la condición de discapacidad en la que me encontraba. Con el pasar de los años pude recuperarme psicológicamente y fue cuando me propuse a hacer algo para ayudar a todas las mujeres que puedan estar pasando por circunstancias de baja autoestima”, explica.

Se formó como comunicadora social, mención Corporativa y realizó un postgrado en Imagen Corporativa, además es locutora certificada.

Desde La Campiña dirige la radio y asegura que es una ventana que cada día llega a más mujeres. “A medida que más y más mujeres reconozcan que tienen dentro de sí su propio empoderamiento, más sólida será nuestra sociedad, más respeto vamos a lograr y puestos en toma de decisiones, lo que va a repercutir en beneficios para el desarrollo del país”, explica Mónica.

Además de este emprendimiento, realiza asesorías de comunicaciones corporativas, y en el estudio de radio hay un set de televisión para que las entrevistas pasen a ser video podcast para el canal de youtube, y todas las personas puedan disfrutarlo siempre y cuando lo deseen.

Su meta como emprendedora es que cada mujer sepa que debe creer en ella, y que tiene la capacidad de lograr todo lo que se proponga, así como crear conciencia de respeto hacia la mujer.

“Mujeres Radio va más allá del estudio. Actualmente estamos planificando foros y conferencias gratuitas para llevar a escuelas, universidades y diferentes espacios el mensaje de empoderamiento de la mujer en sus diferentes áreas”, dice Mónica.

Pueden seguir este proyecto a través de todas las redes como @mujeresradionet y por el canal Play 95.5fm. prend.