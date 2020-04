El tapabocas evita el contagio con gotitas de saliva al hablar

Para evitar el contagio del covid-19 “hay que usar una mascarilla, porque al hablar siempre salen gotas por la boca”.

Así lo aseveró el director general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, George Gao, quien recalcó que en China, país donde se inició el coronavirus, los tapabocas fueron la clave para controlar la pandemia.

El científico, quien lideró la primera cuarentena en el gigante asiático y formó parte del equipo que determinó la secuencia del covid-19, explicó que el virus se transmite a través de contacto cercano con las gotas, que además de expulsarlas al estornudar y toser, también salen al hablar, por lo que considera imprescindible tener la boca y nariz tapada.

En una entrevista para la revista Science, indicó que no implementar el uso de las mascarillas para frenar el coronavirus es un error que cometen algunos países, lo que hace que aumenten drásticamente el número de casos.

“El gran error en Estados Unidos y Europa, en mi opinión, es que las personas no usan mascarillas”, afirmó. Medidas. Gao señala que la utilización del tapabocas debe ir acompañada de otras medidas como la instalación de termómetros en los lugares públicos, con el fin de detectar en una fase temprana a las personas que tengan fiebre alta y aislarlas al momento para evitar la propagación del virus. Sostuvo que es importante el aislamiento de las personas contagiadas.

“Eso tiene que suceder en todas partes. El covid-19 puede ser controlado solo si se logra eliminar la fuente de la infección. Es por eso que en coronavirus w el distanciamiento social es imprescindible para prevenir la propagación China construimos hospitales modulares y transformamos estadios en hospitales”, agregó. Aseveró que el distanciamiento social es la estrategia esencial para el control de cualquier enfermedad infecciosa, especialmente si son respiratorias.

Detalló que primero se utilizan “estrategias no farmacéuticas”, porque no tiene inhibidores o medicamentos específicos y no tiene vacunas.

En segundo lugar, se tiene que asegurar el aislamiento de cualquier caso. Asimismo, dijo que los contactos cercanos deben estar en cuarentena. “Pasamos mucho tiempo tratando de encontrar todos estos contactos cercanos y para asegurarnos de que estén en cuarentena y aislados”, comentó.

Agregó que también se tienen que suspender las reuniones públicas y restringir el movimiento. Gao resaltó que estas medidas han ayudado a parar las transmisiones locales en China, pero el país aún no está inmunizado y ahora luchan con los casos importados para evitar que se dé otra ola de contagio. En Venezuela.

El científico chino recordó que mientras en varias partes del mundo trabajan en las vacunas y los medicamentos para controlar el coronavirus, la estrategia se centra en ganar tiempo para prevenir mayores contagios. En ese sentido, en Venezuela, desde el primer momento que se confirmaron los primeros casos, el Gobierno decretó el uso obligatorio de las mascarillas para trasladarse en el sistema de transporte y circular por los espacios públicos.

El Ejecutivo también aplica la cuarentena social y el aislamiento de los pacientes contagiados y personas contacto. La aplicación de estas estrategias ha resultado en pocos casos registrados hasta la fecha, en comparación con otros países de América Latina.

Aislamiento impide colapso del sistema de salud Caracas.

El distanciamiento social impedirá la propagación del coronavirus, permitirá que se detenga y a su vez evitará que no colapsen los sistemas de salud de las naciones afectadas, aseveró Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Durante una conferencia informativa realizada ayer, también insistió en que las medidas, aunque pueden parecer drásticas, son la única forma de evitar que los hospitales se vean abrumados por demasiadas personas enfermas en poco tiempo.

Asimismo, Etienne llamó a todos los países miembros a proteger de manera especial y fuerte al personal que trabaja en hospitales y centros de salud. Recordó que las medidas de distanciamiento social incluyen la prohibición de reuniones masivas, cierre de escuelas y negocios, teletrabajo y medidas voluntarias o legalmente obligatorias de quedarse en casa.

La directiva de la Organización Panamericana de la Salud destacó además que este organismo está trabajando arduamente con los gobiernos de toda la región, para fortalecer las respuestas de salud pública ante la pandemia causada por el covid-19.

Por otra parte, los expertos en epidemiología han afirmado que el distanciamiento es una práctica que durante otras pandemias ha demostrado ser efectiva para disminuir la velocidad de propagación del virus.

Por lo tanto, la recomendación de los especialistas es mantener un alejamiento de al menos 1,5 metros o dos brazos de separación.

Aseguran que mientras más distancia más efectividad. Esto se refiere simplemente a evitar el contacto cercano con otras personas, para prevenir el contagio del virus e infectar a otros, y aunque no es una práctica que eliminará el virus, servirá para que este no se propague, y sobre todo, para proteger a los más vulnerables; acompañándolo con la práctica de higiene y la continua acción de lavarse las manos.