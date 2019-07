Eduardo Matos: “Estamos trabajando en conjunto por los cuadrantes de paz”

“Nosotros desde la cámara municipal hemos logrado este año la Ordenanza de Cuadrantes de Paz, que no existía y que ahora tiene carácter legislativo”, señaló Eduardo Matos, concejal PSU del municipio Urdaneta del estado Miranda. El mismo abarca las parroquias Cúa y Nueva Cúa, que suman más de 190 mil habitantes.

En cuanto al problema de la inseguridad en este municipio, el concejal Matos, quien es el presidente de la comisión de seguridad, cuadrantes de paz y transporte acotó que la acaldesa Gabriela Simoza y el equipo de concejales “están apoyando la gobernabilidad desde el legislativo. Estamos trabajando en conjunto por los cuadrantes de paz, una política que impulsa nuestro gobernador Héctor Rodríguez. El mismo es el acercamiento de la policía con las comunidades, tal como la planteó el Comandante Chávez con la policía comunal”.

Este arduo trabajo convirtió en lo que va del año al municipio Urdaneta en el que más ha bajado los índices delictivos en todo el estado Mirandino: “Estamos hablando que el año pasado tuvimos 246 diversas acciones dilectivas para la fecha. Hoy la reducción ha sido a 120, lo que representa el 49%. Es producto de esa política de acercamiento de la comunidad con la policía. Semanalmente se desarrolla una asamblea por cada uno de los diez cuadrantes de paz, donde los jefes de comunidad, los de UBCH, los de calle de cada uno de los CLAP del PSUV se vinculan en el desarrollo de estrategias, aparte de realizar actividades deportivas y culturales en cada uno”.

Estta decena de cuadrantes en el municipio son llevado por la policía municipal con seis, tres por la estadal y uno por la Guardia Nacional Bolivariana. Por supuesto que se han incrementado los efectivos policiales y la dotación de uniformes y patrullas: “En la estadal cuando llegamos al municipio apenas teníamos diez funcionarios y sin una patrulla,pero ahora tenemos cien con tres unidades, otorgadas por el gobernador. Y en la municipal apenas había 120 funcionarios y ahora junto a la Unidad Nacional Experimental de la Seguridad estamos formando sesenta más, mientras se les ha dotado con tres bicicletas, una moto y dos vehículos. Y lo más importante es que hemos desarrollado una política de integración, a través de la secretaria de seguridad ciudadana, entre las policías, la GNB Protección Civil, todos trabajando en una sola línea”.

En cuanto los grupos criminales organizados en la zona, destacó: “Tenemos algunos territorios donde existen bandas delictivas y siguen operando, no lo podemos negar pero hoy están al mínimo. Se la logrado varias bajas trabajando en conjunto con otros organismos de seguridad del estado como el BAES. Eso si, no hay territorios controlados por esas bandas. Existen algunos elementos en san Casimiro y algunas zonas rurales”.

Esto ha traído que se implementen estrategias como operativos de seguridad nocturnos los fines de semana y cuando vienen carnavales, Semana Santa y vacaciones. Desarrollaron también una política formativa y preventiva de Protección Civil que consiste en la implementación de aulas formativas: “Cuando llegas a Cúa si no tienes el cinturón de seguridad, por ejemplo, implementamos un aula vial, donde solicitamos los papeles y le damos una charla de media hora sobre el no cumplimiento de la ley”.

Respecto al viacrucis del transporte, destacó: “No podemos obviar que estamos en una guerra imperial acechante, donde el sector transporte ha sido uno de los más atacados. Tenemos la ventaja de que tenemos el ferrocarril que llega a la estación de Cúa. A nivel local, contamos con tres transportes de Transmiranda, que cubren las rutas a Nueva Cúa, otra hacia Quebrada de Cúa y otra a Tacatá, que es la zona más lejana. Las mismas hacen una circunvalación”.

Para el precio del pasaje se realizaron cabildos abiertos con adultos mayores, discapacitados y estudiantes con los transportistas para llegar a acuerdos: “Internamente el pasaje está en 300 bolivares y en las rutas hacia Caracas está entre 60 y 700 Bs. Hacemos también el llamado al Poder Popular, a quienes tengan camioneticas y camionetas a las que estamos autorizando para rutas alternas. De esta manera estamos solventando medianamente la deuda que tenemos con nuestro pueblo con respecto al problema del transporte”.

También este gobierno local y el estadal se han esforzado en dotar a las líneas autorizadas de aceite, cauchos, batería y otros insumos para la unidades: “También la seguridad llega a ellos y el otro reclamo que nos hacían las líneas, era sobre el asfaltado, donde hemos comenzado con el plan en la vía peremitral donde estaban la mayoría de los huecos”.

Se quieren adoptar multas más fuertes para los infractores del tránsito, aparte de crear una escuela de transporte, “para que, por ejemplo, los colectores o conductores no maltrate a los estudiantes o adultos. En fin, de respeto a las normas de tránsito, a los derechos humanos y lograr una convivencia armónica. Colectores y conductores que no aprueben en esa escuela no podrán manejar vehículos de transporte”.

En el tema de la luz, agua y gas en este municipio Urdaneta se mantienen continuas mesas de trabajo con Pdvsa Gas Comunal, Corpolec e Hidrocapital “para solventar estos problemas, que son un dolor de cabeza en todos los municipios del país”.

Fotografía: Henry Delgado