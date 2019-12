Cuidacarros calculan la tarifa en dólares

Anteriormente, al dejar el auto en la calle, los cuidacarros, como se hacen llamar, no estipulaban un cobro fijo, simplemente aceptaban una colaboración, que podía ser hasta comida. Actualmente, no solo acuerdan un precio, sino que lo fijan en dólares. De acuerdo a denuncias recibidas por dueños de vehículos, en Caracas las tarifas van desde 1 dólar hasta 5, dependiendo del servicio que se requiera y de la zona.

En Las Mercedes, el local La Quinta Bar toma toda la avenida Mucuchíes, entre la calle Madrid y la Río de Janeiro, lo que obliga a los transeúntes a pagar 5 dólares por valet parking o 3 por dejar el carro estacionado. “Es un abuso, no respetan las leyes, hasta amenazas indirectas recibí por no querer pagar”, declaró una usuaria quien prefirió no identificarse y aseveró que quiso estacionar lejos del local y tampoco se lo permitieron.

Por otra parte, en un recorrido hecho por el equipo de ÚN se constató que lugares como la avenida Casanova pasan por la misma situación: se impone como pago 1 dólar o al cambio en bolívares, sin importar el tiempo que dure el carro allí, pues los parqueros aclararon que no cobran por horas, sino por puesto de estacionamiento. Informaron que hay días en los que pueden hacer hasta 15 dólares, pero no pueden trabajar a diario porque deben turnarse entre compañeros. Los conductores solicitan a las autoridades competentes que revisen esta situación y le coloquen fin al problema que les aqueja.