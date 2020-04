Coronavirus no afecta el feto durante el embarazo

La llegada del coronavirus al mundo trajo consigo dudas y múltiples incógnitas, especialmente a aquellas mujeres que se encuentran en estado de gestación, puesto que a través de las redes sociales han manifestado su preocupación y desinformación acerca del tema. Aseguran que se encuentran más vulnerables que el resto de la población.

Publicidad

Expertos en el área de salud se han encargado de hacer estudios para descartar que el coronavirus presente deformaciones en el feto o produzca un aborto involuntario, aunque la Organización Mundial de la Salud confirma que evidentemente las mujeres embarazadas pueden verse afectadas por algunas infecciones respiratorias debido a que están pasando por un proceso de transformaciones en su cuerpo y en sistema inmunitario, pero eso no manifiesta que se presenten deformaciones o pueda producirse un aborto a causa del virus.

Asimismo, la intranquilidad sigue estando presente cuando las madres contagiadas piensan en el momento de dar a luz. Aseguran que el mayor temor es el distanciamiento con el recién nacido, o el posible contagio.

Sin embargo, pediatras que han basado su estudio en estos casos han insistido en la importancia de la presencia de la madre para el desarrollo del bebé, por lo que instan en mantener todas las medidas preventivas, alimenticias y de higiene para mantenerse en contacto con el bebé.

En China ocurrió que, por la presencia del coronavirus, gran parte de las embarazadas se hicieran cesárea por el temor de contagiar al infante, lo que produjo que madres que dieron positivo para el covid-19 en el mundo tomaran esta decisión.

Sin embargo, la OMS pidió al personal de la salud y a las progenitoras que no tomaran medidas radicales, que debe procederse a tener un parto normal y ejecutar la cesárea cuando sea estrictamente necesario.

Por su parte, recalcan que las medidas que deben llevarse a cabo son las mismas que ya se establecieron, como lavarse las manos frecuentemente, mantener la distancia física con las demás personas; evitar tocarse ojos, nariz y boca; al toser, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo.

En caso de no encontrarse infectadas, pero requieren hacerse la prueba por posibles síntomas, tienen prioridad y no correrán ningún peligro mientras sigan las instrucciones. Los médicos insisten en el cuidado y la rigurosa prevención que deben tener las madres, así no den positivo para el covid-19, porque, a pesar de todas las disyuntivas que puedan presentarse, lo primordial es el cuidado de la salud del bebé en el momento de nacer.

Bebé a salvo

En Venezuela nació mediante cesárea en el mes de abril el primer bebe de madre infectada por el covid-19 en el estado Miranda. El virus fue detectado con un avanzado estado de gestación. El bebé nació de 38 semanas, sano, de sexo varón y peso 3.200 kg. Por medidas de seguridad, se mantuvo sus primeros días en la unidad de cuidados especiales del hospital Victorino Santaella, ubicado en Los Teques.