Buscan la inclusión de niños con discapacidad

Marbella Avendaño, es una caraqueña, que desde el año 2003, comenzó un proyecto deportivo, recreativo y cultural, denominado “El parque de los Sueños” para que los niños con discapacidad pudieran tener un espacio para su recreación, en donde tuvieran la libertad de realizar distintas actividades, pero especialmente, pudieran divertirse.

Graduada en el Instituto Universitario Politécnico de la Fuerza Armada Nacional. IUFA, como Ingiero Civil, Marbella Avendaño es amante del béisbol, y en su afán para que muchos niños practicaran este deporte, crea la Fundación Pequeñas Ligas Indios de Caracas, a través de la cual se conformaron varios equipos infantiles.

“Pero un día, en el año 2003 llegó hasta el campo en donde practicaban los pequeños una señora acompañada por su hijo con síndrome de down, me dijo que si el pequeño podría entrar al campo de béisbol a jugar, pues él tenía ese sueño, pero nunca le habían permitido entrar en uno de esos espacios. Inmediatamente le dije que sí y la sonrisa de aquella madre y de aquel niño quedaron grabados en mi mente y desde ese momento me propuse a crear el Parque de los Sueños, para que los niños con discapacidad tuvieran la oportunidad de tener su propio espacio para practicar este deporte y divertirse”, dijo Avendaño.

Familia divino tesoro. Marbella Avendaño señala venir de una familia en donde su madre, Carmen Hernández, les enseñó valores que ha puesto en práctica toda su vida. “Soy madre de dos hijos, Oscar y Maryosc, que me han hecho abuela cuatro veces y quienes me han apoyado a lograr este sueño para los niños con discapacidad. Nuestro proyecto lo presentamos ante varias autoridades y logramos que nos donaran un terreno en el sector El Solar de El Hatillo, en donde hemos tenido excelentes aliados para la construcción de la infraestructura que hasta ahora cuenta con el campo de béisbol y donde funciona una cancha de usos múltiples, un cafetín y los baños”, señaló.

Dijo que semanalmente estaban atendiendo a unos 150 niños con distintas discapacidades, quienes además de divertirse y jugar, también reciben terapias para mejorar su desarrollo psicomotor, “todo esto completamente gratis”, expresó y agregó que actualmente, ha bajado el número de participantes por los problemas del transporte. “Freddy Bernal, en su gestión como alcalde de Caracas nos donó una unidad de transporte, pero se encuentra parada por falta de repuestos”, dijo.

En busca de ángeles. Avendaño cree en la existencia de los ángeles y dice que desde el inicio de su proyecto les pidió que la ayudaran a buscar aliados. “Mi petición fue concedida y nuestro proyecto fue conocido por el grandeliga venezolano Omar Vizquel, quien se ha hecho padrino del parque y cada vez que su agenda lo permite nos visita para compartir con nuestros pequeños en todas las actividades que realizamos”. El nuevo proyecto es crear un parque de diversiones con la instalación de columpios especiales para los niños en sillas de rueda, para lo cual, Avendaño, busca nuevos aliados.