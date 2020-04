Arquidiócesis de Caracas aportó ideas para celebrar domingo de Ramos

View this post on Instagram

Domingo de Ramos . Ya nos acercamos a los días cumbres de la Semana Santa y desde la Arquidiócesis de Caracas tenemos preparado una serie de videos y actividades que usted, desde casa, podrá desarrollar para que no pase por alto esta festividad tan importante para la Iglesia Católica, a propósito de la cuarentena, que por seguridad estamos cumpliendo . A continuación, algunas ideas para nuestras puertas el Domingo de Ramos. La planta emblemática es la palma, si no cuenta con una palma, no se angustie, alguna planta le podrá servir para hacer la representación de ese día: Jesús llega a Jerusalén y es recibido como se recibían a los reyes, la gente gritaba: "Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas"