Fotos | El “pegue de cana” afecta más en Navidad

Edgar Ramírez.- “Dígale a mi mamá que me estoy portando bien. No le diga que la extraño porque se pone a llorar”, le decía un niño a su tía luego de que no se le permitiera el acceso porque la mujer olvidó la partida de nacimiento que constataba la relación con la reclusa.

El pequeño espera que en la próxima Navidad ya su mamá esté nuevamente en casa. Desde hace tres la pasa solo con su abuela y sus tías.

La cárcel se decora con un arbolito y se organiza un parrandón, pero las privadas de libertad del Inof coinciden en que en prisión no hay una “feliz Navidad” y, más que en cualquier otro momento, las invade “el pegue de cana”.

El viernes 2 de diciembre se inició el cronograma por el cierre del año. Misas de aguinaldo, agrupaciones musicales y juegos interpabellones son algunas de las actividades de las internas, informó Niurka Herrera, directora del penal ubicado en Los Teques, estado Miranda.

El fin de semana del 10 se realizó la última visita de 2016. Se permiten dos al mes: una normal y una “especial” que puede, o no, ser conyugal. Ingresan madre, padre y/o hijos u otro familiar directo.

En esta oportunidad no se permitió la entrada de nietos. “Ese hubiese sido el mejor regalo de Navidad”, nos confesó una anciana del grupo de protocolo. Está allí desde hace 6 años por traficar un kilo y medio de cocaína.

Las mujeres entrevistadas prefirieron mantener en reserva sus nombres. Una de ellas, procesada por estafa, asegura que en esta fecha aumenta el número de visitas, pero este año “por la crisis algunas familias sacrificaron la reunión del mes pasado y solo vinieron a esta”, dijo. A su lado, su madre llora al escuchar qué es lo que más extraña de la Navidad. “Añoro poder compartir con la familia”, aseguró.

El Inof, así como la totalidad de los centros de reclusión femeninos, se encuentra bajo régimen penitenciario, según indicó Herrera, es decir, bajo el control de las autoridades.

El día comienza con la verificación de identidad a las 5 de la mañana y termina a las 9 de la noche con una alarma que indica el apagado de las luces.

Visten uniformes rosados (mono y franela) y participan por grupos en talleres de corte y confección, piñatería, adornos navideños, entre otros. Deben llevar su cabello atado, el rostro sin maquillaje y reciben a las autoridades con saludos característicos del orden cerrado militar.

La rutina solo se trastoca el 24 y el 31 con la oración y cena para la población carcelaria. Luego, cada quien a su celda.

“El pegue de cana”, es decir, la tristeza por el cautiverio, da sobre todo el 31 después de que se acciona el repique de campana de las doce desde la capilla. Según contaron las custodias, las internas se deprimen, algunas hasta el llanto, al escuchar a lo lejos los fuegos artificiales y la música festiva que logra colarse tercamente hasta las celdas.

En las áreas comunes y pizarras abundan los mensajes religiosos y bolivarianos. “Cristo es el único que nos fortalece en este lugar”, comentó una reclusa, pastora evangélica, que lidera uno de los grupos de manualidades. En el taller, cerca de 15 chicas realizan sus labores mientras en los parlantes una música cristiana entona cánticos de arrepentimiento y alabanza.

Una señora con tres familiares presos se quejó por las nuevas normas. Los visitantes, deben ingresar con camisa blanca y pantalón jean. Las mujeres calzar sandalias. “Es un gasto adicional. Además, no se avisa y los que vienen del interior se quedan sin ver a su familia hasta el otro mes”.

Sin embargo, dice que la regla responde a que algunas, “se comen la luz” es decir, transgreden las normas.

El ministerio se comprometió a aumentar las llamadas cayapas judiciales. Este mecanismo consiste en el traslado de los jueces, la defensa y los fiscales al recinto carcelario. “Este año hubo tres y esperamos que el que viene podamos organizar más”.

El retardo procesal es el mayor problema penitenciario del país. En el Inof, algunas internas alcanzan hasta 3 años desde que fueron sindicadas por un delito y aún no se les ha abierto juicio ni han sido condenadas. “Cada día somos más. Muchas entran y pocas salen”, sentenció una interna de cabello muy corto con aspecto varonil.

Fotos: Orlando Alviárez