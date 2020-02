Hablan los astros

18 de febrero. Signo: Acuario ◗ Santo del día: “San Eladio”

Acuario gusta de grupos de amigos, en los que la energía esté enfocada sobre algún objetivo común. También de ejecutar labores humanitarias que tengan que ver con la justicia. Su versatilidad e inconstancia le hace cambiar continuamente. Posee un gran instinto, es inventivo, curioso y le atrae lo diferente y misterioso.

Aries

Empiece con cautela, sin desesperarse. A veces todo lo quiere para ayer, y eso sólo puede llevarle al fracaso. No gaste más de lo necesario y no haga ninguna inversión por el momento. No es un tiempo propicio; trabaje en lo que tiene.

Color: caoba Número de suerte: 504

Tauro Establezca que aquellos acuerdos que sean interesantes se reflejen con precisión. La pareja además de amor es una sociedad, así que juntos pueden encontrar buenas oportunidades profesionales. Trata de evitar ciertas fricciones.

Color: arena Número de suerte: 723

Géminis La suerte ahora se potenciará permitiéndole nuevas asociaciones, colaboraciones y todo tipo de contratos favorables. Pero no se precipite, estudie todo con calma y programe las cosas a corto y mediano plazo según le convenga.

Color: verde Número de suerte: 508

Cáncer Viene una época provechosa en la cual emprenderá iniciativas de negocios que le darán frutos económicos más adelante. No desperdicie el tiempo. En el ámbito personal y afectivo hará realidad muchos de sus sueños y será favorable para viajar.

Color: carmesí Número de suerte: 097

Leo Abandonar su forma habitual de pensar está provocando un efecto negativo en usted. Intente mantener su mente abierta para sortear los obstáculos. Nuevas y crecientes dudas requieren que aclare su posición a nivel profesional.

Color: plateado Número de suerte: 546

Virgo Pronto superará los obstáculos y sentará bases para seguir avanzando. Si los planes profesionales no se dan como esperaba, no se preocupe, viene un proyecto que promete mucho más éxito. La relación tendrá momentos ardientes y románticos

Color: rosado Número de suerte: 981

Libra Abra su consciencia. Encamine mejor sus pasos y no postergue más tiempo los estudios. No retome una relación pasada que llega del extranjero. No será una buena decisión. No sea duro y difícil ante un mal entendido con terceras personas. Color: orquídea Número de suerte: 058

Escorpio Pronto recogerá los frutos de su esfuerzo, obtendrá grandes éxitos y cuantiosas recompensas. Tendrá que practicar con gran dedicación, profesionalidad y mucha entrega. Dispondrá de grandes oportunidades en el terreno amoroso.

Color: canela Número de suerte: 820

Sagitario No derroche sus ahorros; su economía puede resentirse mucho. Mejore su ánimo y su estado físico. No se deje vencer por la pereza. Sentirá deseos de compartir una velada romántica y especial con su pareja. Deje fluir el amor

Color: blanco Número de suerte: 927

Capricornio Tendrá que realizar una prueba para mejorar su nivel profesional, pero no se preocupe. Sea más cariñoso y demuéstrele a su pareja lo que siente. Trate de no gastar demasiado, pero no deje de compartir con amistades.

Color: naranja Número de suerte: 890

Acuario Controle más su economía, pero enfóquese en ese proyecto; es el momento adecuado para iniciarlo de forma diferente al que usualmente lo ha manejado. Escuche lo que otros le aportan sin cambiar su juicio. Momentos hermosos en pareja.

Color: oliva Número de suerte: 306

Piscis Ampliará su campo profesional y personal. Será un período favorable de crecimiento a largo plazo, en el cual realizará viajes y visitará nuevos países. Los retos que se le planteen serán superables y lo que pase le ayudará a avanzar.

Color: violeta Número de suerte: 329