Hablan los astros

19 de Octubre. Signo: Libra En el trabajo, Libra es una persona que ayuda a otros compañeros a encontrar siempre el mejor camino porque les ofrece de un modo objetivo razonamientos lógicos y les apoya en sus decisiones. Pero esta misma aptitud es lo que debe aprender Libra para sí mismo, para no mostrarse tan indeciso cuando debe decidir entre dos amores, pues termina haciendo que se distancien.

Aries

Dese el tiempo para analizar y descubrir todas las incertidumbres que pasan por su mente. Piense en aquello que le pueda reservar a usted y a su pareja mayores satisfacciones afectivas. Una buena idea se transformará en una ocasión laboral que le traerá beneficios. Color: lima Número sortario: 624



Tauro Aprenda de sus errores pasados. En el amor se sentirá más seguro y tranquilo pues sus dudas sobre cierta persona desaparecerán. Ponga a un lado su orgullo. No se deje vencer por las circunstancias. Habrá oportunidades para sacar adelante su economía. Color: verde Número sortario: 443



Géminis

Verá todo con mucha más claridad. Mírelo todo de forma positiva. Canalice los tratamientos. Su propia vida cambiará. Dese el tiempo para analizar y descubrir todas las incertidumbres que pasan por su cerebro. Las satisfacciones llegarán después de unas pruebas. Color: carmesí Número sortario: 134



Cáncer

Analice bien dónde invertir su dinero, así se le despejarán algunos problemas financieros. Habrá algunos conflictos a su alrededor, pero mantenga una actitud positiva. Mejorará su vida amorosa, se fortalecerán los lazos afectivos, y con ello su relación de pareja. Tome vitaminas para esas dolencias en sus huesos. Color: beige Número sortario: 656



Leo

Lleve todo con calma y obtendrá el lugar que le corresponde. Poco a poco se cumplirán todas las cosas que desea. Modere su conducta y no reclame nada a su pareja antes de averiguar bien que pasa. Cuide los excesos en su salud. Busque la armonía física y mental. Color: caoba Número sortario: 402



Virgo Llegaran nuevas opciones para elegir a nivel laboral, pero no tome rápidas decisiones, analícelas a fondo. No actúe precipitadamente y todo fluirá mejor. Sus seres queridos conocen sus ideales y metas, y le darán un gran apoyo. Valorará más que nunca tener alguien con quien contar. Color: bronce Número sortario: 924



Libra

Pueden sorprenderle en el trabajo con una nueva propuesta que le hará mucha ilusión, acéptela será positiva. Si necesita hacer una mudanza, hoy es buen día, además contará con ayuda de familiares y amigos. Aplique la sensatez, evite la aventura. Color: ámbar Número sortario: 029



Escorpio

Es tiempo de trabajar muy duro y conscientemente, así conseguirá resultados más exitosos. Surgirán algunos viajes y propuestas hacia el exterior que le traerán cambios importantes. En el hogar se sentirá bien comprendido por su familia. Color: cereza Número sortario: 139



Sagitario

El trabajo permanecerá estable. Si piensa vender algo no se precipite, puede hacerlo más adelante para ganar más dinero. Suavice su actitud, y sea más cariñoso con los suyos. Las alteraciones de su pareja tienen su razón. Atienda los consejos de un amigo. Color: marrón Número sortario: 459



Capricornio

De nada sirve lamentarse por errores del pasado, pero eso no quiere decir que no pueda aprender de ellos y buscar repararlos a futuro. Sólo con tener buenas intenciones no es suficiente, demuestre que hay un compromiso de su parte. Céntrese en su creatividad. Color: púrpura Número sortario: 156



Acuario

Hará algunos cambios profesionales, para conseguir lograr todo lo que espera como consecuencia de sus esfuerzos. Conocerá una persona muy especial en el amor. Regule la sal en su alimentación, y descanse más para bajar esos dolores lumbares. Color: naranja Número sortario: 822



Piscis

Serán días de trabajo arduo que marcharán muy bien gracias a su talento, y dónde aprenderá lecciones valiosas. El amor hará que su vida fluya con alegría y armonía. No deje pasar la oportunidad de viajar. Fortalezca y nutra su espíritu con nuevas actividades. Color: magenta Número sortario: 415

“Buscando el bien de los demás, encontraremos el nuestro”