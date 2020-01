Zapatero: Operación Guaidó no ha funcionado ni funcionará

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, se refirió este viernes durante una entrevista concedida al programa Los desayunos de TVE, sobre las estrategias aplicadas por el diputado en desacato y autoproclamado Juan Guaidó, quien busca derrocar el gobierno legitimo del presidente Nicolás Maduro con acciones inconstitucionales.

Zapatero, resaltó que en Venezuela debe prevalecer el proceso de diálogo entre Gobierno y Oposición tal como ha sido convocada en reiteradas oportunidades por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

A continuación un extracto de la entrevista:

Periodista: ¿La situación de Guaidó después de lo que ha pasado estos días?

RZ: Bueno, es muy claro que en Venezuela tiene que haber diálogo y un acuerdo entre dos partes

que se tienen que reconocer y añado es muy claro, que las sanciones internacionales en el

intentar tumbar a un gobierno, al que se puede criticar, más o menos funciona. No ha

funcionado, no ha funcionado la operación Guaidó y no funcionará, como por cierto he venido

diciendo desde el primer día, que para saber y acertar en los pronósticos hay que conocer

muy bien los países y la realidad que se nos ha presentado de Venezuela durante todos estos

años y eso algún día, la historia se escribirá también, no es esa realidad la que es allí, estoy

cansado de decirlo y explicarlo, pero esto es como todo. Cuando se instala una idea hay

muchos intereses de que se instale una idea y aquí se está dando.

Cabe destacar, que el exmandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, viene trabajando como mediador en diferentes procesos de diálogos entre representantes del gobierno revolucionario y de la oposición venezolana que han sido convocados por el Jefe de Estado, Nicolás Maduro.