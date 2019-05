Venden una bombona de gas hasta en 15 mil bolívares en Monagas

Conseguir una bombona de gas doméstico continúa siendo un verdadero dolor de cabeza para muchos monaguenses y es que a las plantas de llenado no sólo acuden habitantes de Maturín sino de otros municipios que padecen por la falta del servicio.

Las comunidades denuncian que hay sectores donde venden los cilindros medianos hasta en 15 mil bolívares, mientras que por la pequeña el monto a pagar puede rondar los Bs 8 mil, todo ello en efectivo.

Lourdes Marcano quien reside en Brisas del Aeropuerto, señaló estar desde las 4 am en la cola de la planta de Pdvsa Gas Comunal, por tener cerca de 20 días con sus dos bombonas vacías y no haber podido comprarlas. “Hay gente que está desde anoche, entonces a uno le quieren vender solo una bombona, pero a los bachaqueros les venden las que quieran. Eso no puede ser”, expresó Marcano.

Luis Ortíz, quien se trasladó desde Punta de Mata, indicó que en vista que la distribución por medio de los consejos comunales “no funciona” tuvo que acudir al llenadero. Estuvo en la cola desde las 6 am.