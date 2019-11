Vallejo: En Chile existe una violación sistemática de los DDHH

La nación chilena vive un mes de protestas y en medio de ese escenario, la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo denunció que han transcurrido décadas de sistemáticos abusos, violaciones contra los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad, así como desigualdad e injusticias contra el pueblo chileno.

En opinión de la parlamentaria, dada en entrevista concedida a RT Noticias, un malestar se acumulaba en la sociedad.

Indicó que si bien el Gobierno de Sebastián Piñera alcanzó un histórico acuerdo para cambiar la Constitución del país y se llevan a cabo discusiones sobre el cambio en materia de pensiones y sueldo mínimo, todo esto todavía no se ve materializado en cuestiones concretas.

En la entrevista se refirió a la acusación constitucional contra el presidente Piñera, que el martes pasado presentaron ante el Congreso diputados opositores. En este sentido, la diputada afirmó que es probable que los senadores no quieran apoyar la iniciativa, pero destacó que presentarla “es un deber ético”.

En ese sentido, dijo que su organización no estuvo de acuerdo con la manera como se negoció la creación de una nueva Constitución. “No estuvimos de acuerdo con que se impusiera un quorum para la Asamblea Constituyente que le impidiera que la mayoría se expresara y finalmente facilitara que la minoría pudiera vetar la opinión mayoritaria”, aclaró.

La gente quiere participar en el proceso político y demandaba ser parte del acuerdo, pero “en este acuerdo no existieron las organizaciones sociales, no se les preguntó, no se les hizo parte”, indicó.

Subrayó que el pueblo debe estar bien representado en la instancia donde se redactará la nueva Constitución.

No obstante, Piñera jamás ha convocado una reunión con las organizaciones sociales y mantiene solo conversaciones con los presidentes de los partidos políticos y con los parlamentarios, “no había una instancia donde el pueblo organizado pueda incidir en este proceso”, fustigó.

AVN