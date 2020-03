Tener TV por cable es un realero y un dolor de cabeza

El pasado viernes Gabriela Pino, usuaria del servicio Intercable, se sorprendió al ver que en su cuenta descontaron 326.629.99 bolívares por motivo de la mensualidad del pago del cable. “Pasé de pagar 74.000 bolívares a 326.629,99 bolívares, sin anestesia” acotó.

Pino aseveró que no es la primera vez, que realizan el aumento de tarifas sin previo aviso, pero este incremento fue muy abrupto, “es el triple y sin previa notificación” insistió.

Agrega que tiene dos años sin Internet, cuando notifico la novedad a las oficinas, le dijeron que enviarían un técnico “Ya van dos años y nada” volvió a realizar la notificación y el estatus se mantiene en progreso.

“Por dos años consecutivos he pagado el Internet, sin disfrutar el servicio porque reinstalarlo me sale más costoso”. En cuanto al servicio de cable de la misma empresa, asegura que presenta muchas deficiencias. “Se pierde constantemente la señal de forma repentina, y en ocasiones la imagen pierda calidad por varios días seguidos”.

También refiere que al llamar a las líneas de atención al cliente nunca logra que le atienda una persona. “Siempre te atiende una máquina y nunca obtengo solución a mi problema”, dijo.

Al igual que Gabriela Pino, los usuarios de las zonas de la Candelaria, El Cigarral, Los Cortijos, Dos Caminos y Terrazas del Ávila, se quejan por las deficiencias del servicio o la falta de señal pero la empresa puntualmente reclama su pago mensual.

Por su parte, los usuarios de la empresa SuperCable, denunciaron a través de la red de Twitter, entre los que destaca la reconocida bailarina Zhandra Rodríguez quien denunció que “los precios del servicio mensual aumentaron de 300.000 bolívares a 605.000 bolívares sin previo aviso y sin anestesia”. Temen que vuelvan a aumentar para el mes de marzo. También reportan múltiples fallas con el servicio tanto de cable, como el de Internet.

En el caso del servicio satelital Directv la usuaria Maidelys Barrios, hace referencia a que paga solo 30.000 bolívares de mensualidad, porque usa el paquete básico, sin embargo los paquete Premium asciende alrededor de los 80.000 bolívares al mes y acota que siempre hay un aumento de 15 o 20 porciento al mes, sin notificación previa.

Aunque este servicio ronda como uno de los más económicos por el precio de los paquetes mensuales, al momento de adquirirlo puede costar hasta 100 dólares, “sortarios los usuarios que lo adquirieron hace más de dos años”, comentó Barrios.

El remplazo de los decodificadores y controles se vuelven un dolor de cabeza para los usuarios, puesto que en las oficinas de Directv los anotan en largas listas de espera, para el remplazo. “Tengo tres años esperando un control remoto, me decidí a comprarlo y me salió por 10$, un decodificador simple sale 30$ a 40$”, dijo una usuaria, quien reiteró que, aunque la mensualidad no le parecía elevada, mantener los equipos “es un lujo”.

Esta es una de las principales razones que argumenta la usuaria Gabriela Pino para no realizar el cambio de servicio de empresa cablera, porque adquirir los equipos de otra le saldría muy costoso, por lo que se ha resignado a continuar con un servicio “que me funciona a medias, pero son muy escasas las ofertas del mercado”.