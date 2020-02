Siembran pruebas en casa de Aida Merlano en Colombia (+Vídeo)

A través de las redes sociales difundieron un vídeo de la cámara de seguridad del apartamento de Aída Merlano al momento de ser allanado por autoridades colombianas.

Allí se observa que los uniformados “sembraron” armas, entre otros elementos que posteriormente fueron usados en el juicio contra la ex senadora, explicaron sus abogados.

Tenaz este video donde se ven policías sembrando evidencias para hundir a Aida Merlano.



Posiblemente VargasLl, los Char, Roberto Gerlein, NHM y el uribismo no pensaron que todo se les podría ir en contra.

Duque no ha pedido extradición de Merlano

El fiscal general, Tarek William Saab, dijo que el presidente colombiano Iván Duque, no ha formalizado la solicitud de extradición contra Aída Merlano, la ex congresista del vecino país capturada en Maracaibo (Zul) el pasado 27 de enero. “Aquí a la Fiscalía no ha llegado ninguna solicitud”, aseguró Saab el viernes pasado. El Fiscal indicó que si Merlano solicita asilo en Venezuela, el asunto será estudiado por las autoridades.