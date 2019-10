Senador Alejandro Navarro: Piñera es un reptiliano

Luego de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó denunciara que el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, está detrás de las protestas de Chile y Ecuador, el senador socialista chileno Alejandro Navarro expresó: “También Piñera es alienígena, un reptiliano… eso está en el nivel de la primera dama. No es creíble. Eso es menospreciar la fuerza ciudadana”.

Navarro, criticó a la derecha latinoamericana, en una entrevista con La Cuarta.com, en la cual el excandidato presidencial por el partido PAIS se refirió a la reacción del mandatario tras el estallido social.

“Hubiera esperado que Piñera se inscribiera en la historia de Chile como un líder de la derecha. Que dijera ‘vamos a cambiar a la Constitución’, ‘vamos a modificar y reestructurar las AFP’, ‘vamos a recuperar el agua’, ‘vamos a ir a hacer que la salud sea lo prioritario’, ‘vamos a reestructurar por ley el derecho a huelga y mayor igualdad salarial’. Alguien que se escribe como un presidente estadista y no como un empresario. No como alguien que juega en la banca con decisiones de corto plazo y bajo riesgo”, indicó.

Aseguró sentir temor por la actuación del senado ante las protestas, “tengo temor. El Senado y el Congreso no han estado a la altura. La gente está pidiendo nueva Constitución. A Jaime Quintana y al presidente de la Corte Suprema los utilizaron. Pero todavía queda tiempo para rectificar”.

Según Navarro, el gobierno “ha escuchado, pero no ha entendido. Si no hay participación ciudadana esto puede radicalizarse. Si la ciudadanía por millones no logra un cambio, esto se va a radicalizar por vías más violentas. En estos casos surgen otras expresiones que pueden resultar peligrosas para Chile”, dijo.