Se agrava xenofobia contra venezolanos en Perú

A la falta de empleo y explotación laboral de las que son víctimas las y los venezolanos que migran a Perú, se suman los actos de xenofobia y discriminación por gentilicio que se vienen agravando en la medida en que son alentados y permitidos por autoridades del gobierno peruano.

Recientemente, se hizo viral por redes sociales el video en el que es salvajemente golpeada la joven venezolana, Oriana Rosa Pérez, de 20 años, en Cajamarca, una provincia de la sierra norte del Perú, por el simple hecho de caminar por la calle a las 3:30 de la madrugada.

Ronald Manzulli, de 30 años, aseguró que la mayor parte de los peruanos, especialmente en Lima, rechaza a los migrantes venezolanos, los maltratan verbalmente en la calle, los señalan con el calificativo despectivo de “venecos”, actitud que es incentivada por los medios de comunicación, que sensacionalizan o repiten reiteradamente una noticia cuando un connacional se ve envuelto en un hecho delictivo.

“Cada vez es más difícil encontrar o mantenerse en un trabajo con tanta xenofobia”, relató el oriundo de Catia, Caracas.

La misma percepción tiene Fernando Salomón, un hombre de 49 años, quien junto a su esposa y dos hijos, quiere regresar a Venezuela cuanto antes, porque en Lima “la gente es muy mala con uno. Si te atrasas en el pago del alquiler, enseguida te piden desocupación. Te miran mal en la calle, te acusan de ‘asesino’; de verdad, ha sido muy dura la experiencia aquí”.

“Descuartizador”, “delincuente”, “fuera de mi país” han sido insultos que Rigoberto Montoya Paredes, de 53 años y oriundo de Mérida, ha tenido que soportar en el año y medio que lleva en la capital peruana. “El trato aquí en malísimo. Llevo cinco meses en situación de calle porque por ser venezolano me discriminan en los trabajos; me robaron, he recibido empujones”, contó.

Héctor Linares, natural de Valencia y con año y medio de Lima, compartió el mal momento que vivió cuando se cortó un dedo al estar trabajando con vidrio y se limpió la sangre con la franela, al salir al kiosko a comprar una gaseosa, la vendedora lo miró mal y le preguntó: ¿A quién has matado, venezolano? “Me hizo sentir muy mal. No quiero seguir en este país”, confesó.

En la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Lima va en aumento el número de migrantes venezolanos que acuden a solicitar del beneficio de repatriación del Plan Vuelta a la Patria, alegando no soportar el maltrato y la xenofobia en la nación inca.

El Gobierno Bolivariano emitió un comunicado el pasado domingo 29 de septiembre, en el que condena los actos de xenofobia y persecución en contra de venezolanos en Perú, a la vez que denuncia a su gobierno por violar e incumplir sus responsabilidades internacionales al promover y permitir estos actos de segregación racial contra ciudadanos que han ejercido su legítimo derecho a la movilidad humana y que deben ser protegidos por las instituciones y leyes del país receptor.